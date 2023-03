Lyt til artiklen

Hvis ét NATO-land bliver angrebet, er de andre forpligtede til at forsvare det.

Det er nogenlunde grundtanken i den såkaldte musketer-ed, som NATO-landene har svoret overfor hinanden.

Derfor er det interessant, hvordan man i USA – det største og militært stærkeste land i NATO-alliancen – tager imod nyheden om, at man fra Polens side har valgt at gå enegang og levere fire MIG-29-kampfly til ukrainerne.

Netop kampfly har tidligere været en rød linje for NATO-landene, der ikke har ønsket at optrappe konflikten med Rusland og dermed risikere et modangreb fra Vladimir Putin.

I Det Hvide Hus lyder meldingen fra USA, som altså i tilfælde af et russisk modangreb må forventes at skulle stille med militær opbakning, at den polske beslutning om at sende kampfly er en 'suveræn beslutning'.

»Det ændrer ikke på vores beregning i forhold til F-16-fly,« siger John Kirby, som er toprådgiver for Joe Biden og medlem af det amerikanske sikkerhedsråd, ifølge CNN.

»Dette er suveræne beslutninger for landene hver især, og vi respekterer disse suveræne beslutninger,« tilføjer han.

»De har ret til at beslutte ikke bare, hvad de vil give, men også hvordan de karakteriserer det. Jeg vil ikke mene, at det er på sin plads, at vi karakteriserer Polens beslutning på den ene eller anden måde,« lyder meldingen fra John Kirby.

Polens skridt har imidlertid ikke fået USA til at overveje et kursskifte i forhold til Joe Bidens hidtidige beslutning om ikke at sende kampfly til ukrainerne, siger John Kirby.