Medlemslande vil have bedre koordinering, så resultater af coronatest godkendes i andre EU-lande.

Det er på høje tid, at vaccinationsprogrammer mod coronavirus sættes i værk i Europa. Det mener den polske premierminister, som på et EU-topmøde torsdag foreslog en fremrykning.

Da Mateusz Morawiecki tog ordet under en debat om corona, spurgte han ifølge diplomater, som mediet Politico citerer, hvorfor godkendelsen i EU lader vente på sig. Storbritannien har allerede givet grønt lys, konstaterede han.

Han foreslog en fremrykning med "en uge eller ti dage". Briterne begyndte at vaccinere ældre og udsatte i denne uge. Polakkerne har ifølge Morawiecki svært ved at forstå, hvorfor de skal vente så længe.

EU-Kommissionen har tidligere forklaret, at godkendelsen af en vaccine skal leve op til den kontrol, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) altid gennemfører.

Tempoet i den proces er sat op på grund af krisen. Men alle procedurer skal bestås. Godkendelsen er klar, når den er klar, har det lydt.

Det britiske tilsyn med lægemidler meddelte forleden, at en vaccine fra Pfizer og BioNTech ikke bør gives til folk, der har haft mere voldsomme allergiske reaktioner.

På torsdagens topmøde blev EU-landene også enige om at koordinere bedre. Blandt andet vil de have en slags vaccinepas, så resultater af test godkendes på tværs af grænser.

Det bad de EU-Kommissionen se nærmere på.

- EU-landene beder EU-Kommissionen om at fremsætte et forslag til en henstilling om en fælles ramme for hurtige antigen-test og for fælles anerkendelse af testresultater, hedder det i konklusioner fra topmødet.

En henstilling er ikke bindende. Den pålægger altså ikke landene juridiske forpligtelser.

Det fremgår fra mødets konklusioner, at forventningen er, at vaccinerne ikke med det samme vil bremsen smitten. Og situationen er fortsat alvorlig i EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, løftede på mødet sløret for den kampagne, som EU vil søsætte for vaccinerne, når de rulles ud.

Planen omfatter blandt andet, at kendte fodboldspillere skal have roller.

Det er nu forventningen, at vaccinerne kan rulles ud umiddelbart efter nytår.

Derfor opfordrede von der Leyen medlemslandene til at gøre sig helt klar til at modtage vaccinerne, så programmerne ikke bremses af eksempelvis mangel på det køleudstyr, der er nødvendigt til opbevaring af vaccinerne.

/ritzau/