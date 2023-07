Polen indsætter nu hundredvis af ekstra soldater ved landets sydlige grænse.

Det skyldes ifølge BBC, at lejesoldaterne fra den russiske Wagner-gruppe har aftalt at rykke ind i nabolandet Hviderusland.

Forud for denne uges NATO-topmøde i Litauen har Polens regering således udtrykt bekymring for, at gruppen vil blive brugt til at skabe ballade i området.

Litauen grænser op til både Polen og Hviderusland.

Det er bekymringer over, at Wagner-gruppen rykker ind i området, der har fået Polen til at ruste op ved grænsen. Foto: Brygada Zmechanizowana/Reuters/Ritzau Scanpix

»Den største trussel er, at vores naboer, Hviderusland, er helt uforudsigelige,« siger den lokale grænsevagt Michal Bura til BBCs udsendte, der dog melder om god ro og orden ved grænsen mandag formiddag.

»Vi er nødt til at forberede os på enhver form for udvikling. Måske kommer Wagner til at være et problem, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor de skal derhen, eller hvad de er i gang med at forberede.«

Wagner-gruppen blev forvist til Hviderusland, efter gruppen i juni indledte mytteri mod Ruslands regering.

Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin, der ellers i mange år har været en tæt allieret af præsident Vladimir Putin, kritiserede regeringen offentligt, før han sendte sine tropper mod Moskva. Han har siden afvist, at der var tale om et forsøg på militærkup.

Selvom Wagner har indgået en aftale om at rykke til Belarus, tyder meget på, at soldaterne fortsat befinder sig i Rusland.

BBCs udsendte har taget kontakt til gruppen med et falskt mandenavn under påskud af at ville melde sig ind, og tilbage fik journalisten en besked om, at gruppen stadig rekrutterer – samt en detaljeret beskrivelse af, hvordan man kan finde medlemmerne i en træningslejr i det sydlige Rusland.