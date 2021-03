Både Ungarn og Polen er imod retsstatsmekanismen, og nu har landene indbragt en sag for EU-Domstolen.

Polen og Ungarn vil bekæmpe en betingelse, som EU-landene vedtog sidste år om, at retsstatsprincipperne skal overholdes, og bliver de det ikke, kan det medføre tilbageholdelse af midler fra EU's kasse.

De to lande har torsdag indbragt sagen for EU-Domstolen i Luxembourg. Det meddeler domstolen i en pressemeddelelse.

Polens regering bekræfter beslutningen.

- Vi mener, at disse løsninger er uden juridisk grundlag i traktaten. De griber ind i den nationale kompetence og overtræder EU-retten, siger den polske regerings talsmand, Piotr Müller, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Retsstatsmekanismen blev et af de største stridspunkter, da EU-landene i 2020 skulle blive enige om EU's budgetramme for de næste syv år.

Trods indledningsvis modstand fra lande som Danmark og Holland over det historisk store budget, hvor man også for første gang optager fælles gæld, så endte striden med at handle om mekanismen om retsstaten.

Også her stod de såkaldte sparelande fast med Holland som et af de mest insisterende. Mekanismen skulle være med. Og den skulle være effektiv.

Modstanden mod den kom dengang - som nu - fra Polen og Ungarn.

Men de opgav til slut, da de under massivt pres alligevel fik tilføjet en betingelse om, at de kunne bede EU-Domstolen vurdere retsstatsmekanismens lovlighed.

Begge lande har de seneste år været centrum for EU-processer om brud på unionens grundlæggende regler og retsstatsprincipper.

Derfor vurderes de to lande også at kunne være i fare for at blive ramt økonomisk af retsstatsmekanismen.

- Fordeling af midler fra EU bør alene baseres på objektive og konkrete betingelser, som entydigt er baseret på lovgivning, siger Müller.

Problemet består for de to EU-lande blandt andet i, hvordan man definerer retsstatsprincipperne. EU har ikke kompetence til at afgøre dette, mener de.

De processer, der har været imod Polen og Ungarn, på baggrund af EU-traktatens artikel 7, som ultimativt kan føre til skrappe sanktioner, har ikke ført til noget endnu.

