Russiske diplomater har foretaget handlinger, der er skadelige for Polen, meddeler polsk udenrigsministerium.

Polen udviser tre russiske diplomater fra Ruslands ambassade i Warszawa.

I en meddelelse skriver det polske udenrigsministerium, at de tre diplomater har forbrudt sig mod betingelserne for deres diplomatiske status og har foretaget handlinger, der er skadelige for Polen.

Det fremgår ikke præcis, hvilke handlinger der er tale om.

Rusland udviser tre polske diplomater som svar på Polens udvisninger. Det oplyser næstformanden for udenrigsudvalget i det russiske underhus ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Tidligere torsdag meddelte USA, at ti russiske diplomater bliver udvist fra Washington. USA indfører økonomiske sanktioner mod både russiske privatpersoner og virksomheder.

Årsagen er, at russerne ifølge USA har blandet sig i amerikanske valg samt har stået bag hackerangreb og andre "fjendtlige handlinger".

Polen udtrykker "fuld solidaritet" med USA, der torsdag har indført sanktioner mod Rusland.

- De beslutninger, der er taget i fællesskab af allierede, udgør det mest passende svar på Ruslands fjendtlige handlinger, meddeler det polske udenrigsministerium.

Også Ruslands adfærd over for Ukraine nævnes som en af årsagerne bag USA's sanktioner. De rammer i alt 32 personer, som skal have forsøgt at påvirke præsidentvalget i USA i 2020.

Ud over at Rusland skal have blandet sig i amerikanske valg, mener USA også, at efterretningstjenesten SVR stod bag et stort hackerangreb mod den amerikanske regerings ministerier i december.

Det er første gang, at USA's regering formelt retter anklagen mod en bestemt del af det russiske statsapparat.

Rusland har meddelt USA, at det anser sanktionerne for at være et alvorligt tilbageslag i forholdet mellem de to lande.

Der vil inden længe komme et svar på USA's nye sanktioner, lyder det fra Rusland.

