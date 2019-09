Fartøj, som nedlægger omstridt gasrørledning i Østersøen, er tæt på at nå dansk farvand.

Polen og Litauen anser projektet om gasrørledningen Nord Stream 2 for at være en trussel mod energisikkerheden i Central-og Østeuropa.

Det siger den polske premierminister, Mateusz Morawiecki ved en tv-transmitteret pressekonference tirsdag.

- Polen og Litauen har et meget ens syn på denne sag og ser opførelsen af Nord Stream 2 som en trussel mod denne del af Europa, når det gælder sikkerhed omkring energi.

Nord Stream 2-projektet vil fordoble Ruslands kapacitet i forhold til at eksportere gas over Østersøen til Tyskland.

Projektet støttes af energiganter som den russiske gaseksportør Gazprom samt af Shell, Tysklands Uniper og BASF-enheden Wintershall, Frankrigs Engie og Østrigs OMV.

USA har lagt pres på Tyskland for at stoppe gasledningen, der skal føre russisk naturgas under Østersøen til Vesteuropa. USA's argument er, at gasledningen vil øge Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har tidligere sagt, at hun ikke tror på, at gasledningen Nord Stream 2 vil gøre EU mere afhængig af Rusland.

Rørledningsfartøjet "Solitaire" er ved at nedlægge gasrørledningen i Østersøen og ventes ifølge Reuters at nå dansk farvand næste måned.

Danmark har dog endnu ikke godkendt den omstridte gasrørledning, som ifølge planen skal tages i anvendelse sidst på året.

- Vi er nu på vej mod den danske grænse, og vi venter derfor grundlæggende på, at projektet kan udvikles videre fra den danske grænse til Tyskland.

Selskabet har to ansøgninger liggende hos Energistyrelsen. Disse går imidlertid andre veje rundt om Bornholm, hvor rørledningerne ikke vil gå igennem dansk territorium.

Ansøgningerne til disse to kan kun afvises, såfremt hensyn til miljø eller skibstrafik taler for det.

Nord Stream 2-konsortiet, som kontrolleres af det statsejede Gazprom i Rusland, siger til Reuters, at projektet skrider frem efter planen, og at det er håbet, at projektet godkendes af Danmark, inden det når frem til dansk farvand.

- Vi går fremad i henhold til planen, og vi er fuldstændigt i trit med tidsplanen, siger Nord Stream 2 talsmanden Ulrich Lissek til Reuters om bord på "Solitaire".

Han siger, at der ikke "er nogen større risici eller problemer" i dialogen med Energistyrelsen i Danmark, som har ansvaret for at udstede en tilladelse i forbindelse med miljømæssige vurderinger.

Enhver forsinkelse af den 1230 kilometer lange dobbelte rørledning vil skabe usikkerhed for de involverede energigiganter.

"Solitaire" har en besætning på omkring 400 mand. Fartøjet nedlægger omkring tre eller fire kilometer rørledning i døgnet, skriver Reuters.

