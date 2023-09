Polen kommer ikke til at levere flere våben til Ukraine.

Det meddelte den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, onsdag på den polske tv-kanal Polsat ifølge det polske nyhedsbureau PAP.

Begrundelsen er, at polakkerne selv skal bruge våbnene til at forsvare sig.

Den markante udmelding kommer lige efter, at Ukraines præsident, Zelinski, under FNs generalforsamling beskyldte polakkerne for indirekte at støtte russerne, mens de officielt er på ukrainernes side.

Den polske premierminister Mateusz Morawiecki vil nu stoppe al våbeneksport til Ukraine. Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den polske premierminister Mateusz Morawiecki vil nu stoppe al våbeneksport til Ukraine. Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix

Polen vil bevare et forbud mod import af ukrainsk korn til nabolandene. Importen har tidligere ført til et fald i priser.

At Polen også kan få brug for sine egne våben viser situationen i det, der bliver kaldt 'Suwalki-hullet'.

Det er den godt 100 kilometer lange korridor, som forbinder NATO-landene Polen og Litauen.

At området er så betændt har Ruslands-ekspert fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel, tidligere forklaret således i B.T.:

»Suwalki-korridoren er en central del af flere krigsspil de seneste år, da Rusland ønsker at skabe en landgang til Kaliningrad-enklaven.«

En landforbindelse til den russiske enklave ved Østersøen ville være et glimrende springbræt til at afskære de baltiske lande fra det øvrige Europa samt eventuel forberedelse til en senere invasion af Litauen, Letland og Estland.

Polen vil sende 10.000 ekstra soldater til grænsen mod Belarus.