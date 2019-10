Polsk regeringsparti går i valgstedsmåling en del frem. Det kan give EU problemer, mener Polen-kender.

Det polske regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), skraber i en valgstedsmåling 43,6 procent af stemmerne ved søndagens parlamentsvalg til sig.

Det bør give EU sved på panden, mener Jens Mørch, der er chefredaktør ved netmediet polennu.dk.

Er den måling retvisende, kan det på grund af den polske valglovs favorisering af store partier føre til, at PiS får over halvdelen af pladserne i parlamentet. Det kan ifølge Jens Mørch gøre det svært for Polen at forblive i EU.

- Det (PiS-partiet, red.) har bebudet i valgprogrammet, at det vil lave EU om og skærpe tonen over for domstolene og de frie medier yderligere.

- I min optik er det sådan, at hvis valgstedsmålingen holder, så kan EU godt begynde at tage den næste exit-debat under behandling. Fordi så kan Polen simpelthen ikke være medlem af det europæiske fællesskab længere, siger han.

Partiets bebudede reformer af blandt andet retsvæsnet, medierne og kulturinstitutioner har bragt landet på kollisionskurs med EU.

Torsdag valgte EU at rejse en sag mod netop Polen ved EU-Domstolen i et opgør om domstolenes uafhængighed.

Retssagen er udløst af en ny polsk lov, der åbner mulighed for disciplinære undersøgelser af dommere og i sidste ende sanktioner.

Dette undergraver ifølge EU domstolenes uafhængighed.

Befolkningen tror ifølge Jens Mørch ikke, at der er store udfordringer med EU. Det skyldes, at regeringen har nedtonet striden.

- Det er lykkedes Kaczynski (Jaroslaw Kaczynski, partileder for PiS, red.) at feje problemerne væk ved at sige, at det ikke er noget alvorligt, men det er det.

- Hvis resultatet holder, så får EU store problemer nu i armlægning med polakkerne, og det bliver ikke nemt.

PiS har ledet Polen siden 2015, og partiet får stor vælgeropbakning på velfærdstiltag, der gavner mange af Polens dårligst stillede.

Ifølge Jens Mørch har oppositionen ikke været særlig aktiv under valgkampen, mens PiS har delt store pengegaver ud.

- De har givet så mange penge ud under valgkampen, at det er helt ubegribeligt.

- Ingen under 26 år skal betale skat. Alle børn får ekstra børnepenge. Hvis du har født fire gange, får du som mor flere penge, og sådan var der den helt stor gaveregn, siger han.

Det endelige valgresultat af søndagens parlamentsvalg ventes offentliggjort mandag.

