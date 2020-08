Herhjemme er vi nået langt, hvad angår LGBT+-personers rettigheder. I 2018 præsenterede regeringen sågar landets første handlingsplan for at sikre trivsel og lige rettigheder for LGBT+-personer.

Der er vej endnu. Men der er sat en retning. I Polen går det modsat i den gale retning, mener flere.

Her er der i næsten hver tredje kommune indført LGBT+-frie zoner, og det er dermed forbudt for eksempelvis to mænd at holde i hånden og kysse offentligt.

De seneste uger er flere aktivister under demonstrationer blevet anholdt og sigtet, fordi de har indhyllet statuer – blandt andet en Jesus-statue – i regnbueflag.

Demonstranter foran Nicolaus Copernicus-monumentet i hovedstaden, Warsawa, 7. august. Foto: RADEK PIETRUSZKA

I Polen er det nemlig ulovligt at 'krænke andres religiøse følelser ved offentligt at opføre sig fornærmende over for et religiøst objekt'.

Det er ikke let at være LGBT+-person i Polen. Ifølge interesseorganisationen IGLA Europe er Polen faktisk det europæiske land, der klarer sig værst, hvis man ser på LGBT+-personers rettigheder.

I organisationens rapport ser man faktisk en tilbagegang på en række områder, og i landets top synes man ikke at have ønske om at rette op på det.

I flere år har lederen af det nationalkonservative og kristendemokratiske Lov og Retfærdighedsparti, Jaroslaw Kaczynski, advokeret mod minoritetsgrupperne.

Politiet under en LGBT+-demonstration. Foto: RADEK PIETRUSZKA

»En trussel mod polsk identitet, nationen og dens eksistens og dermed den polske stat,« er han citeret for at omtale homoseksualitet.

Lederen af landets største parti er ikke alene om sin anti-LGBT+-kampagne. Også landets præsident, Andrzej Duda, ser en trussel fra dem, der bryder med normerne for seksualitet og køn. En trussel mod det traditionelle familieliv.

Noget, den konservative præsident under den nylige valgkamp brugte store dele af sin taletid på.

Det er dog ikke, fordi præsidenten er homofobisk, må det forstås. Han går helt og holdent ind for mangfoldighed og ligestilling, forklarer han.

Præsident Andrzej Duda. Foto: KACPER PEMPEL

Han nægter bare at lade sig påtvinge 'LBGT+-ideologien', som han altså insisterer på at kalde betegnelsen for minoritetsgrupperne.

'Ideologien' er ifølge præsidenten mere farlig end kommunisme – en trussel mod den polske kultur.

»Mine forældres generation kæmpede ikke i 40 år for at smide den kommunistiske ideologi ud af skolerne – og derved stoppe hjernevasken af de unge – for at vi så skulle blive enige om at indføre en anden slags ideologi, der er endnu mere farlig.«

»En ideologi, der under vendinger om 'respekt' og 'tolerance' gemmer på en dyb intolerance over for dem, der ikke vil bukke under for den,« sagde han således under et vælgermøde i juni. 12. juli 2020 blev han genvalgt med et snævert flertal.

En menneskelig regnbue bestående af oppositionspolitikere foran parlamentet. Foto: LEWICA

Præsidenten får dog modstand. Både fra aktivister, der demonstrerer i de polske gader, og fra sine kollegaer i det polske parlament.

Her iførte flere medlemmer af oppositionen sig for nylig regnbuefarvede mundbind og spankulerede rundt med regnbueflag.

»Vi vil minde præsident Andrzej Duda Duda om, at forfatningen sikrer lige rettigheder for alle,« lød det fra venstrefløjspolitikeren Anna Maria Zukowska.

»Vi ønsker ikke, at hans valgperiode skal minde om hans kampagne, hvor han dehumaniserede LGBT+-folk ved at nægte dem retten til at være mennesker (og i stedet kaldte dem en ideologi, red.).«

Under Pride-ugen vil polske aktivister og forskere besøge Rådhuspladsen i København til en snak om deres oplevelser og kamp i Polen.

Arrangementet finder sted fredag klokken 19 i telt 2 – og på www.copenhagenprideweek2020.dk.