Polens præsident har torsdag underskrevet en lov, som giver regeringen mere magt over landets domstole.

Warszawa. Det er en ren magtdemonstration fra den polske regerings side, at landets præsident, Andrzej Duda, har underskrevet en lov, der gør det lettere at udnævne en ny chefdommer for landets højesteret.

Sådan lyder vurderingen fra Jens Mørch, der er chefredaktør for netmediet Polennu.

- Regeringen ønsker simpelthen at få den fulde kontrol og magten over domstolene og højesteret.

- I ly af natten har regeringen lavet denne her nye lov, som præsidenten har underskrevet i dag, som slækker på kravene, således at regeringen hurtigere kan få en af sine kandidater ind i højesteret, siger han.

Loven er blevet vedtaget på trods af protester fra demonstranter og oppositionen.

22 polske dommere i højesteret blev tidligere i denne måned tvunget til at gå på pension. Men Malgorzata Gersdorf, der er højesterets præsident, nægtede at gå af og henviste til, at hendes periode først udløber i 2020.

Ifølge Jens Mørch er loven et personligt opgør mellem den kvindelige højesteretspræsident og politikeren Jaroslaw Kaczynski, der formelt blot er et menigt medlem af regeringspartiet i det polske parlament, men betragtes som landets mest magtfulde politiker.

- Jaroslaw Kaczynski har været utilfreds med hende i mange år. Det skyldes, at hun har blokeret for en masse lovgivning og forandringer, som han har ønsket at få vedtaget.

- Han har virkelig jagtet hende, siger Jens Mørch.

EU anklager den polske regering for at have reformeret højesteret i en sådan grad, at magtens tredeling tilsidesættes. EU kritiserer således, at regeringen har alt for stor kontrol med højesteret og udnævnelsen af dommere.

EU-Kommissionen har indledt en efterforskning af de polske retsreformer, og landet risikerer i sidste ende at blive frataget stemmeretten i EU.

I forhold til EU handler vedtagelsen af den nye lov om at vise, at Polen er stærkere end EU, vurderer Jens Mørch.

- Jamen det handler om at vise, at man er polsk patriot, og at Polen aldrig overgiver sig til nogen som helst. Ingen skal bestemme over Polen, det er det signal, man vil sende.

- Det er en ideologisk krig, hvor den polske leder som ikke har befolkningen med sig, da de er EU-positive prøver at finde en masse konfliktområder i forhold til EU, siger jens Mørch.

/ritzau/