To belarusiske helikoptere har angiveligt krænket polsk luftrum under en militærøvelse tirsdag.

Nato er informeret om hændelsen. Det skriver den polske regering ifølge Dagbladet.no i en pressemeddelelse.

Den polske forsvarsminister, Mariusz Błaszczak, har efterfølgende sendt flere soldater til grænsen mellem Polen og Belarus.

Belarus kalder ifølge nyhedsbureauet Reuters Polens påstand for ‘langt ude’.

Polen har indkaldt en repræsentant fra Belarus' ambassade i Polen til en kammeratlig samtale om, hvorfor de belarusiske helikoptere bevægede sig ind i polsk territorium.

Belarus har ifølge Ritzau svaret igen ved at kalde det et påskud for at opruste ved grænsen

Meldingerne fra de to lande kommer på et tidspunkt, hvor der i forvejen er en hel del spændinger mellem Belarus, som er nær allieret af Rusland, og Polen.

Det skyldes blandt andet, at et større antal Wagner-soldater er søgt til Belarus efter et kortvarigt oprør mod den militære ledelse i Rusland og en march mod Moskva.

Wagner-soldaternes flytning til Belarus er sket efter aftale mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, Belarus og Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

I weekenden udtalte Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, at 100 Wagner-soldater nu var rykket tættere på grænsen til Polen.

Han kaldte situationen ved grænsen ‘truende’.

»De (Wagner-soldater, red.) vil højst sandsynligt være forklædt som belarusiske grænsevagter og hjælpe ulovlige migranter med at komme ind på polsk territorium og destabilisere Polen,« sagde Mateusz Morawiecki.