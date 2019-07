Den har transporteret sig selv 3.500 km på bare 76 dage. Fra Svalbard i Norge til Nunavut i Canada. Over det frosne arktiske hav.

En ung hun-polarræv overrasker videnskabsmændene og har skabt fornyet interesse for, hvordan dyr bevæger sig over dybfrossen havis.

Dyret blev fulgt på sin lange rejse af en flok videnskabsfolk, og resultatet af polarrævens anstrengelser er publiceret af det norske polarinstitut.

Det område, den skulle passere, er i vintersæsonen dækket at is.

Ræven startede sin rejse på Svalbard i Norge og endte den i Ellesmere Island i Canada. Foto: Arnaud Tarroux / NINA Vis mere Ræven startede sin rejse på Svalbard i Norge og endte den i Ellesmere Island i Canada. Foto: Arnaud Tarroux / NINA

Polarræven passerede også Grønland, men den skulle videre vestpå. Den kom hurtigt over isen, hvor det var svært at finde føde. Det skriver The New York Times.

Man vidste godt, at netop denne type ræv havde stamina til at klare lange distancer i det barske polarklima. Men en bedrift som denne er aldrig blevet dokumenteret før.

»Vi troede ikke på, at det var sandt,« siger Eva Fuglei fra det norske polarinstitut. »Måske var ræven død, halsbåndet taget af og var nu om bord på en båd.«

Men Eva Fuglei vidste godt, at ingen både kunne komme så langt nordpå. De vidste altså godt, at ræven stadig var i bevægelse.

Her holder en norsk vidensskabsmand polarræven på Svalbard. Foto: Elise Stromseng via REUTERS Vis mere Her holder en norsk vidensskabsmand polarræven på Svalbard. Foto: Elise Stromseng via REUTERS

Dyret forlod Spitsbergen på Svalbard den 26. marts 2018. Den nåede frem til Ellesmere Island i Nunavut to en halv måned senere.

Detaljerne om polarrævens tur blev publiceret i sidste uge, og videnskabsfolkene har også udgivet et kort over rævens rute.

De observerede, at på en enkelt dag – i Nordgrønland – havde hunræven tilbagelagt omkring 155 km. Det er den hurtigste tid for den slags dyr, der er dokumenteret.

Rævens halsbånd stoppede med at registrere dens bevægelser i februar i år, så man kender ikke rævens tilstand i dag.

Når det kommer, til hvorfor den begav sig ud på en så ekstrem rejse, så har videnskabsfolkene et bud:

Studiet indikerer, at rejsen måske var nødvendigt, fordi der ikke var føde nok, hvor ræven var, eller også ledte den bare efter et nyt sted at slå sig ned.