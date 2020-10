Demonstrationer over hele Polen har stået på siden en afgørelse om stramning af landets abortlov torsdag.

Tusindvis polakker er onsdag aften gået på gaden for at demonstrere mod en kommende skærpelse af landets abortlovgivning.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Lokale medier skriver, at flere arbejdstagere - både mænd og kvinder - har nedlagt arbejdet for at deltage i demonstrationerne, der nu har stået på i en uge.

Demonstranterne i landets hovedstad, Warszawa, begyndte en march onsdag fra det polske parlament, hvorefter menneskemængden bevægede sig hen foran hovedkvarteret for regeringspartiet PiS (Lov og Retfærdighed).

Flere råbte, at de krævede regeringens afgang.

Onsdag har der også været demonstrationer i Gdansk, Krakow, Lodz, Poznan og Wroclaw. Der har desuden været protester foran polske ambassader i udlandet.

Selv i de normalt regeringstro højborge, byer som Bialystock og Lublin, er folk i tusindvis i gaderne for at protestere. Det skriver netmediet polennu.dk.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen torsdag i sidste uge besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Retsafgørelsen træder i kraft, når den formelt er godkendt af præsident Andrzej Duda.

Konservative værdier har fået en mere fremtrædende rolle i Polen, siden PiS kom til magten for fem år siden, og adgangen til abort er blevet mindre selv uden lovmæssige begrænsninger - også i de sager, hvor aborten på papiret er lovlig.

Der foretages i dag færre end 2000 aborter om året i Polen, der har knap 38 millioner indbyggere. Langt størstedelen af dem udføres på grund af beskadigede fostre.

/ritzau/