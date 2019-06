Den 26-årige russiske pokerspiller Liliya Novikova har mistet livet i en tragisk ulykke.

Liliya Novikova blev fundet død på sit badeværelsegulv af en nabo, efter hendes bekymrede forældre ikke kunne komme i kontakt med hende over telefonen.

Ifølge russiske medier døde hun af et elektrisk stød.

»Under den første undersøgelse blev der fundet spor af elektrisk stød på offerets krop,« siger en kilde til det russiske nyhedsbureau TASS.

CNN og BBC skriver, at hun blev udsat for et elektrisk stød, da hun var i gang med at føntørre sit hår.

Om den 26-årige pokerspiller døde af selve det elektriske stød eller af f.eks. et efterfølgende fald er endnu uvist.

Nogle meldinger lyder også, at hun sad i sit badekar, da hun føntørrede sit hår, og det er derfor, hun fik stød, men dette er ikke bekræftet af officielle kilder.

Naboen, der fandt hende død på badeværelset, er en ven af familien. Naboen blev ringet op, da Liliya Novikovas forældre ikke kunne få fat i hende.

Liliya Novikova boede i en lejlighed i Moskva sammen med sine forældre.

Hun var i det internationale pokermiljø kendt som 'Lia'. Hun har tidligere været på kontrakt med PokerStars og var anerkendt som et stort talent i pokermiljøet.

PokerStars har bekræftet dødsfaldet på Twitter, hvor de skriver følgende:

'Vores tanker går til Liliya Novikova, som på tragisk vis gik bort tidligere på ugen. Pokermiljøet har mistet en stjerne, som vil blive savnet. Hvil i fred.'

Liliya Novikova havde desuden en ingeniør-uddannelse fra Moskvas prestigefyldte universitet 'Bauman University'.

Udover pokerspillet tjente hun penge på at livestreame på platformen Twitch, hvor hun blandt andet delte gode råd omkring poker.

Derudover var hun en habil snowboarder og roer.

Liget af Liliya Novikova skal nu obduceres for at fastslå den præcise dødsårsag.