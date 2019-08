Selv om man spiller poker, er det bestemt ikke en garanti for, at man ikke sidder med et femte es oppe i ærmet.

Således er en professionel pokerspiller blevet anholdt i Detroit, USA, for at snyde intetanende flypassagerer igennem de sidste fire år.

Hans navn er Michael Borovetz, og han har spillet poker i Las Vegas og i Atlantic City de seneste 15 år.

Han blev snuppet lørdag i Detroit Metropolitan lufthavn, efter at politiet havde fået et tip om, at han ville stige på et fly til Miami, hvor der skulle spilles kort. Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Wayne County.

»Borovetz er en kendt person i lufthavne over hele landet, fordi han går frem til intetanende passagerer med det ene formål at skaffe sig kontanter, som han lover at betale tilbage,« siger lufthavnspersonale i en udtalelse, som avisen New York Post har set.

»Når han først har modtaget pengene, hører de aldrig fra ham igen.«

Han har i hele sin karriere vundet næsten 600.000 amerikanske dollar – lidt over fire millioner danske kroner – ifølge en pokerdatabase.

Politiet i lufthavnene hørte første gang om Borovetz, da en passager genkendte manden fra et tidligere møde i en lufthavn i 2015.

Der kom flere og flere klager over Borovetz i de kommende år, men det lykkedes ham at undgå at blive anholdt, indtil lufthavnspersonale opdagede hans rejseplaner for sidste weekend.

Ifølge talskvinden for lufthavnen i Wayne County, Lisa Gass, spænder Borovetz' kriminelle løbebane sig over 13 stater i USA.

Han stod tiltalt i retten i mandags i to sager om at love noget, han ikke kunne holde.

Det er endnu for tidligt at opgøre nøjagtigt, hvor mange penge Borovetz fik ud af de mange passagerer, for efterforskerne får stadig opkald fra formodede ofre, oplyser hun.

Det er også uklart, hvor mange mennesker han har snydt landet over.

Michael Borovetz sidder nu bag tremmer med en kaution på 669.000 kroner, og han kan se frem til en mulig fængselsstraf på et år – pr. person, han har narret!