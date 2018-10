Svenska akdemien har fredag fået to nye, aktive medlemmer og dermed igen beslutningsdygtigt.

Stockholm. En krise i Svenska akademien, der uddeler Nobelprisen i litteratur, har gjort uddelingen af prisen i år umulig. Fredag er en løsning tilsyneladende fundet med optagelsen af to nye medlemmer.

Akademiet har 18 pladser. Dets vedtægter siger, at 12 medlemmer skal være til stede, før akademiet er beslutningsdygtigt.

Siden en sag om støtte til en teaterinstruktør, der blev anklaget for seksuelle overgreb, ramte akademiet, har uro omkring håndteringen bragt antallet af aktive medlemmer ned under 12.

Da en plads i akademiet er på livstid, er en særlig undtagelse blevet gjort for at tillade nogle af de utilfredse medlemmer at trække sig.

I maj trak fire af de 18 medlemmer sig. Dermed blev deres plads nummer 1, 11, 13 og 15 ledige. Derudover har tre medlemmer erklæret, at de ikke fremover vil deltage i akademiets arbejde.

Det sidste medlem, Katarina Frostenson, er gift med teaterinstruktøren, og hendes fremtid i akademiet er uklar. Også her skal akademiet bruge 12 aktive medlemmer til at træffe en beslutning.

Fredag har den svenske konge godkendt, at juristen Eric M. Runesson samt digteren og forfatteren Jila Mossaed optages som medlemmer. To af de tre erklærede passive medlemmer deltog for at gøre optagelsen gyldig.

Mårten Schultz, der er professor i civilret, beskriver Runesson som en dygtig advokat. Hvordan han kommer til at klare sig i akademiet, aner han dog ikke.

- Men hvis der kræves juridiske kompetencer, får de en af Sveriges dygtigste jurister, siger han.

Jila Mossaed er født i Iran men kom til Sverige i 1986. Hun har fået udgivet bøger og digtsamlinger på både svensk og persisk. Det har indbragt hende flere priser herunder avisen Aftonbladets litteraturpris i 2015.

Ifølge kulturchef på netop Aftonbladet, Åsa Linderborg, er den kvindelige poet særligt egnet til at få en plads i akademiet, mens bølgerne går højt.

- Hun er en vældig fin poet og et selvstændig intellekt. Det er netop Mossaeds selvstændighed, der hende ekstra egnet til opgaven, siger Åsa Linderborg.

Jila Mossaed får plads nummer 15 i akademiet, mens Eric Runesson får plads nummer et. De bliver formelt indsat 20. december.

Dermed er to pladser ledige. Plads nummer 11 og nummer 13. Desuden er tre pladser besat af passive medlemmer. En plads besættes stadig af Katarina Frostenson.

De 12 medlemmer skal næste år uddele to Nobelpriser i litteratur. En for 2018 og en for 2019.

