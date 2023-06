Måske har du prøvet at ende i et klemt midtersæde. Eller oplevet, hvordan passageren bagved dig pludselig stikker en bar fod gennem sædesprækkerne, så den dukker ildelugtende frem ved siden af dig.

Det er dog intet sammenlignet med det, en mand oplevede for nogle uger siden.

»Jeg følte bare dødens rædsel. Jeg troede, jeg skulle dø,« fortæller manden, sydkoreanske Lee Yoon-jun, til CNN.

Han var i slutningen af maj om bord på et fly fra Jeju til Daegu i Sydkorea – en tur, der tager omkring en times tid og er helt rutinemæssig.

Her ses nødudgangen stå åben. Hændelsen er nu ved at blive undersøgt nærmere. Foto: Yun Kwan-Shick/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses nødudgangen stå åben. Hændelsen er nu ved at blive undersøgt nærmere. Foto: Yun Kwan-Shick/AP/Ritzau Scanpix

Det var den bare ikke den dag.

For den passager, som Lee Yoon-jun sad ved siden af, valgte tilsyneladende pludselig at åbne Asiana Airlines-flyets nøddør.

Vel at mærke mens flyet endnu var i luften.

Til CNN fortæller Lee Yoon-jun, at han havde siddet og set YouTube på sin mobiltelefon, da døren ved hans række pludselig gik op, og en intens vind ramte ham, hvilket gjorde det svært for ham at trække vejret.

En passager bliver her overført til en ambulance efter hændelsen den 26. maj. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere En passager bliver her overført til en ambulance efter hændelsen den 26. maj. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

»I katastrofefilm virker alle altid til at dø, når en dør åbner sig i luften. Jeg spekulerede på, hvad jeg havde gjort forkert i mit liv. Det var bare et flygtigt øjeblik, men jeg havde så mange tanker,« siger han.

Da døren blev åbnet, var flyet midt under landingen, men hang stadig omkring 213 meter over jorden.

Han lagde ikke mærke til, hvordan nøddøren endte med pludselig at stå åben, men han bemærkede, at manden på passagersædet ved siden af ham, virkede 'anspændt'.

Efter flyet landede, forsøgte manden ved siden af tilsyneladende at hoppe ud fra flyet, selvom det endnu var i bevægelse.

Til CNN fortæller Lee Yoon-jun, at han troede, at den anden passager havde et panikanfald, og at det var årsagen.

Sammen med andre passagerer fik de manden under kontrol, mens et af besætningsmedlemmerne ringede efter hjælp.

Først senere fandt Lee Yoon-jun ud af, at manden var blevet anholdt under mistanke for at have åbnet døren.

Politiet har ifølge CNN beskrevet den anholdte som værende i en dårlig mental tilstand. Han skal have forklaret, at han følte, at han var ved at blive kvalt, og derfor ønskede han at komme ud af flyet hurtigst muligt.

I alt var 200 personer om bord på flyet, da hændelsen fandt sted.

Ingen kom alvorligt til skade, men ni blev ramt af hyperventilation.

Man er nu ved at undersøge, hvordan manden overhovedet formåede at åbne døren, mens flyet endnu var i luften.