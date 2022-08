Lyt til artiklen

Den tidligere Hollywood-stjerne Steven Seagal er pludselig dukket op på billeder fra en del af det østlige Ukraine, som er besat af Rusland.

Billederne er blevet offentliggjort på det sociale medie og chatforum Telegram.

Her kan man se adskillige billeder af Steven Seagal i et fængsel i Donetsk Oblast.

Og det er ikke et hvilket-som-helst fængsel, Steven Seagal pludselig er dukket op i.

Der er tale om det fængsel, som ligger i byen Olenivka ikke langt fra krigens frontlinje. Og der er tale om det fængsel, hvor omkring 50 ukrainske krigsfanger blev dræbt i juli.

Fængslet har navnet Fængsel nummer 120.

Og ifølge forskellige medier og Telegram-kanaler var Seagal på besøg, da han er i gang med at filme en dokumentar om krigen i Ukraine.

Som udgangspunkt skal man ikke forvente, at Seagals beretning kommer til at være Ukraine-venlig.

Den tidligere Hollywood-stjerne Steven Seagal i Donetsk Oblast. Foto: smotrim.ru

I 2016 blev Steven Seagal gjort til russisk statsborger af ingen ringere end selveste Vladimir Putin.

Siden har Seagal fungeret som en uofficiel, levende reklame for Ruslands fortræffeligheder.

Han har da også deltaget i fejringer på Den Røde Plads og VM-finalen i fodbold i Moskva i 2018.

Længe har Rusland og Ukraine skudt skylden på modparten for at stå bag det angreb, som dræbte de mange ukrainske krigsfanger – hvoraf mange var medlemmer af det berygtede Azov-regiment, som forsvarede Mariupol, inden byen og det enorme Azovstal-stålværk blev overløbet.

Rusland beskylder Ukraine for at have sendt amerikanske raketter mod fængslet for at undgå, at krigsfanger skulle tale over sig.

Ukraine derimod anklager Rusland for at have bombet fængslet indefra, da man ønskede at skjule de mange overgreb mod krigsfanger, som blandt andet New York Times har kunnet afdække.

Også fra amerikansk side har der været en kraftig afvisning af, at der skal være blevet brugt våben, som de har udstyret Ukraine med.

Samtidig har uafhængige eksperter påpeget, at det taler mod den russiske forklaring, at kun en enkelt, lille bygning på det store fængselsområde ved Olenivka blev ødelagt. Og det var kun den bygning, som husede ukrainske krigsfanger.

Selv kunne Steven Seagal, der ikke umiddelbart skulle være en større våbenekspert, slå fast, at han helt klart er af den overbevisning, at fængslet skulle være blevet ramt af en amerikansk raket.

Hvornår Seagals dokumentar udkommer, står ikke klart.