»Kan du hjælpe?«

Den seneste tid er små, blå bolde skyllet op på strande langs det nordvestlige England.

I alt er mere end tusind af de mystiske gummilignende kugler, der er bløde og føles som svampe, blevet fundet langs kysterne i Tees Valley, skriver The Independent.

Der er dog – som udgangspunkt – ikke noget farligt over dem.

Her ses nogle af de indsamlede blå bolde. Foto: Tees Valley Wildlife Trust Vis mere Her ses nogle af de indsamlede blå bolde. Foto: Tees Valley Wildlife Trust

Og faktisk er der en helt naturlig forklaring på deres pludselige fremkomst.

Eksperter fra organisationen Tees Valley Wildlife Trust oplyser nemlig, at kuglerne stammer fra kraftværket i Hartlepool, hvor de bruges til at rense rørene i systemet.

Kuglerne, der også kaldes 'Taprogge balls' efter producenten, slipper kun sjældent ud i havet, men en gang imellem ender det med at ske som følge af en trykforøgelse, lyder det.

»Vi får rapporter om, at mange af disse blå svampekugler er skyllet op på vores strande igen. Hvis du ser nogen, bedes du sende os en besked via Tees Valley Wildlife Trusts Facebook-side og fortælle, hvor mange du så og hvor,« skrev velgørenhedsorganisationen i sidste uge i et opslag.

»Kuglerne er lavet af gummi og er ikke radioaktive, men de er selvfølgelig stadig en fare for dyrelivet i havet,« lød det videre.

Ifølge Jacky Watson, der arbejder for Tees Valley Wildlife Trust, er de blå bolde bionedbrydelige, men det tager to år, før de er helt nedbrudt.

Derfor vurderer hun, at de kan udgøre en trussel mod det lokale dyreliv, hvorfor man gerne vil have alle boldene indsamlet og fjernet.

De lokale i området vurderer, at den seneste tids blæst og storm kan have rykket en større gruppe af kuglerne løs fra havbunden, hvorefter de er skyllet ind på land.

Det er ikke første gang, de blå bolde på den måde er dukket op og har skabt forvirring blandt beboere i området.

Det samme skete også i april, hvor kuglerne dukkede op langs kysten i Teesside.