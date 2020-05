I Danmark er den velklædte og tillidsvækkende Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen blevet folkeeje.

I Sverige er den mutte og næsten sjusket klædte Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten blevet et idol, som diskuteres ivrigt som sexobjekt blandt landets kvinder.

Coronakrisen har på et splitsekund flået normalt anonyme og nærmest ukendte viruseksperter og embedsmænd væk fra laboratorierne og de offentlige kontorer.

I stedet står de pludselig i rampelyset og udlægger coronateksten, så de bliver nationale heltefigurer.

»Det er sket på en trist baggrund, men det er meget interessant at følge med i,« siger kommunikationsrådgiver og brandingekspert Henrik Byager.

»Vi oplever en enestående situation med en meget alvorlig krise, som ingen kender løsningen på. Det har fået os til i en periode at stole på autoriteterne uden for alvor at stille spørgsmål og diskutere som normalt,« siger han.

Henrik Byager sammenligner det med situationen i en flyvemaskine, hvor kaptajnen pludselig meddeler, at man er nødt til at nødlande.

»Vi kan godt se, at det nok er smart og i egen interesse at følge instrukserne og give de ansvarlige lidt arbejdsro. Den stemning har vi ikke haft siden Anden Verdenskrig, og det har givet nogle af nøglepersonerne en betydeligt større gennemslagskraft end ellers,« tilføjer han.

Ifølge Henrik Byager vil de nye coronadarlings formentlig i en vis forstand selv være med til at afgøre, hvor langtidsholdbar deres folkelige popularitet ender med at blive.

»Nogle af dem vil givetvis få tilbud om at holde foredrag og deltage i radio- og tv-programmer. Det kan vedligeholde en høj offentlig profil, men omvendt glæder nogle sig utvivlsomt også til, at de ikke længere skal høre om corona hele tiden,« siger kommunikationseksperten.

Her kan du se et udvalg af de nye coronafyrster, der pludselig er blevet mediedarlings i deres hjemlande.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har imponeret som en uhyre dygtig kommunikator under coronakrisen. Foto: Niels Christian Vilmann

Danmark: Søren Brostrøm

Sundhedsstyrelsens direktør kom ridende ind på scenen fra første coronapressemøde og greb opmærksomheden med enorm autoritet og gennemslagskraft som troværdig kommunikator. Helt usædvanligt for en embedsmand er hans kærlighedsliv nu forsidestof på flere ugeblade.

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell har på sin helt egen facon vundet mange hjerter – ikke mindst hos kvinderne – i Sverige. Foto: 10090 Claudio Bresciani/TT

Sverige: Anders Tegnell

Manden med strithåret og de runde briller har i høj grad været ansigtet på Sveriges internationale enegang i håndteringen af coronakrisen. Han har fået en trofast fanskare – ikke mindst blandt svenske kvinder – og har oplevet en pludselig kult omkring sin person.

Den pædagogiske tyske virolog Christian Drosten er blevet så populær i Tyskland, at han i spøg er blevet opfordret til at blive forbundskansler. Foto: POOL

Tyskland: Christian Drosten

Ledende virolog på Charité-hospitalet i Berlin. Hyldet som landets corona-chefpædagog med en daglig podcast på en halv time med millioner af lyttere. Forklarings-kommandant. Vandt yderligere popularitet ved at anbefale sine landsmænd en gåtur og en god øl – helst på flaske af hensyn til smitterisikoen.

Med mere og mere hæs stemme har Fernando Simon næsten dagligt orienteret om den alvorlige corona-situation i Spanien med over 25.000 dødsofre. Foto: HANDOUT

Spanien: Fernando Simón

Med over 25.000 døde corona-patienter er Spanien et af verdens hårdest ramte lande. Og det kan aflæses i fysikken hos lederen af landets sundhedsberedskab. Hans mørke hår er blevet mere kaotisk, rynkerne dybere og ikke mindst har den hæse stemme næsten truet med at give op, når han dagligt har skullet understrege situationens alvor.

I USA har Anthony Fauci både fået dødstrusler, påkaldt sig højrefløjens vrede og forsøgt at holde gode miner til nogle af Donald Trumps helt personlige corona-teorier. Foto: Leah Millis

USA: Anthony Fauci

De færreste misunder formentlig Fauci at være manden, der skal stå på mål for den lægefaglige visdom i Donald Trumps håndtering af coronakrisen. Han insisterer på at fortælle sandheden, men er for rullende kameraer blevet stoppet af Trump i at besvare spørgsmål ved et pressemøde i Det Hvide Hus. Har som 79-årig stået til rådighed som sagkyndig ekspert for seks præsidenter.

En meningsmåling har kåret Sotiris Tsiodras til den mest populære person i Grækenland, som i forhold til andre Middelhavslande er sluppet bemærkelsesværdigt nådigt fra coronakrisen. Foto: STELIOS MISINAS

Grækenland: Sotiris Tsiodras

Den anerkendte ekspert med den blide stemme og ydmyge fremtoning er blevet nationalhelt i Grækenland. Han er far til syv og slog så tidligt alarm til regeringen om den truende coronakrise, at Grækenland er sluppet mirakuløst nådigt. Spredningen er blandt de absolut laveste i Europa med kun omkring 150 døde. Kåret til landets mest populære person.

Hollandske Jaap van Dissel har anlagt en ret dristig strategi i forhold til at opnå flokimmunitet i befolkningen over for coronavirus. Det har kostet mange dødsfald. Foto: BART MAAT

Holland: Jaap van Dissel

Med flere coronadødsfald end Kinas milliardbefolkning har den gråhårede ekspert med fuldskægget ofte måttet forklare de 17,4 mio. hollændere, hvorfor han som chef for landets sundhedsstyrelse har stået for en ret dristig og barsk strategi i håb om flokimmunitet. Nogle hylder ham for rolig autoritet – andre beskylder ham for at være en gal videnskabsmand.

Chris Whitty har i høj grad været billedet på myndighedernes indsats i Storbritannien under coronakrisen. Foto: PIPPA FOWLES

England: Chris Whitty

Meget anerkendt ekspert, der som Søren Brostrøm mistede sin far som stor skoledreng. Tilbragte meget af sin barndom i Nigeria. Det har givet ham udtalt interesse for verdenssundhed – eksempelvis bekæmpelse af malaria.

Udpeget som øverste sundhedsrådgiver for den engelske regering få måneder før coronakrisen.

Walter Ricciardi, der ses til venstre, trådte i 2019 tilbage i protest mod den daværende regering, men har under coronakrisen været i forreste række i det hårdt ramte støvleland. Foto: FABIO FRUSTACI

Italien: Walter Ricciardi

Har slået til lyd for drastiske midler i kampen mod corona, der ikke desto mindre har ramt Italien uhyre hårdt. Han trådte i januar 2019 tilbage som leder af landets sundhedsstyrelse i protest over den daværende populistiske regerings »anti-videnskabelige« tiltag – især i forhold til vaccinationer, som blev udråbt som nyttesløse og farlige.