En mand ved navn David Sinclair driver en virksomhed, der tilbyder sejlture på havet ud for St. George i delstaten Maine.

På turen sejler han og de betalende gæster ud for at fange og tagge hajer med en form for mikrochip, så man kan følge deres færden i fremtiden.

David Sinclair forklarer, at de for det meste ser og fanger blåhajer, men for nylig opdagede de en makrelhaj ude på vandet. De to arter er cirka lige store, men makrelhajen er meget sjælden og en truet dyrart.

Derfor ville David Sinclair meget gerne have fat på den.

Hajen var svær at fange og hoppede lidt rundt i vandet – det er ikke unormalt.

»Men pludselig blev den væk og få øjeblikke efter faldt den nærmest ned fra himlen og ned i båden,« siger David Sinclair.

På videoen øverst i artiklen kan du se det ske.

Heldigvis kom ingen til skade, selvom David Sinclair frygtede det værste. De fik tagget hajen og sat den ud igen uden det helt store drama, selvom det kan se voldsomt ud.

Med på båden havde David Sinclair sin søn og en 16-årig dreng, der havde købt en tur med ham.