Et formodet drab har rystet et lille lokalsamfund i Florida.

For meget tyder nemlig på, at en 14-årig dreng har slået en 13-årig cheerleader ihjel i byen St. Johns, skriver det lokale medie News4jax.

14-årige Aiden Fucci blev i hvert fald arresteret af det lokale politi søndag aften, og på vej hen til politistationen tog han et selfie i politibilen, som han sendte videre på Snapchat til flere af sine venner.

På billedet lavede han 'peace'-tegnet, og han havde tilføjet teksten:

Det omtalte billede fra Snapchat.

»Hej folkens, har nogen af jer set Tristyn på det seneste?«

Og det var altså 13-årige Tristyn Bailey, der på tragisk vis blev fundet død kort efter.

Hun var en del af det lokale cheerleaderhold, og havde været til træning, da hun pludselig forsvandt.

Hun kom aldrig hjem til familien, og derfor blev hun meldt savnet. Kort efter modtog flere af Aiden Fuccis venner så billedet på Snapchat.

Hundredvis af frivillige deltog i eftersøgningen, og det var en af dem, der fandt liget af den unge pige i en nærliggende skov.

Aiden Fucci og Tristyn Bailey har begge gået på skolen Patriot Oaks Academy, og de er sågar også vokset op i samme nabolag.

Under en pressebriefing forklarede politiet, at de endnu ikke kender årsagen til dødsfaldet, og de har heller ikke ønsket at kommentere på Fuccis selfie fra politibilen.

De kunne dog fortælle, at dødsfaldet har rystet og chokeret lokalsamfundet:

»Det er et sørgende lokalsamfund,« lød det fra politiinspektør Robert Hardwick.

Fucci er nu sigtet for drabet på Bailey. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, men skal for retten i ugens løb.