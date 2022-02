Vladimir Putins luksusyacht fik pludselig travlt med at komme væk fra havnen, væk fra Tyskland.

De planlagte reparationer og udbedringer var i hvert fald ikke tilendebragt.

»Det var tydeligvis en flugt af frygt for at blive tilbageholdt,« som tyske Bild skriver om situationen tidligere på ugen i Hamburg.

Her havde den russiske præsidents yacht til en pris af mere end 600 millioner kroner siden slutningen af 2021 ligget ved værftet Blohm + Voss, hvor den også i sin tid blev bygget for syv år siden.

'Graceful' er 82 meter lang. Foto: Marcus Brandt

Men søndag eftermiddag kunne lokalmediet 'Kieler Nachrichten' afsløre, at den eksklusive båd faktisk befandt sig i Tyskland – og så skete der noget. Mindre end 13 timer senere strøg det 82 meter lange fartøj ud af det store, nordtyske havneområde.

Flere medier – herunder også Business Insider – spekulerer nu i, at man fra Vladimir Putins side har været bange for, at 'Graceful' ville blive tilbageholdt i forbindelse med en eskalering af den højspændte situation mellem Ukraine og Rusland.

Her har Vesten længe truet med voldsomme sanktioner rettet mod Rusland, hvis det skulle komme til en invasion.

I stedet tog 'Graceful' turen gennem Kielerkanalen og tilbage til russisk territorie i Kaliningrad ved Østersøen.

Vladimir Putins yacht skulle i Hamburg have gennemført flere modifikationer, blandt etableringen af to balkoner på den forreste del af skibet samt en udvidelse af platformen, hvorfra man kan hoppe i havet.