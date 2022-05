Han er nummer tre i den russiske top. Og for få dage siden kom det frem, at han pludselig befandt sig i Ukraine.

Og så begyndte rygterne at sprede sig med lynets hast.

For kunne det virkelig passe, at den russiske topgeneral, chef for Ruslands militære styrker, general Valerij Gerasimov, var taget til det østlige Ukraine for at se nærmere på krigsindsatsen?

Og kunne det virkelig passe, at han var blevet dræbt i et ukrainsk angreb?

De korte svar er ja og nej.

De lidt længere og yderst interessante svar følger:

Gerasimov, som mange måske husker fra et noget opsigtsvækkende billede med den russiske præsident Putin ved et meget langt bord, var nemlig at finde i Ukraine i forrige uge.

Her skal den legendariske topgeneral have været sendt til området omkring den vigtige østukrainske by Izyum.

Formålet skulle ifølge New York Times være, at Gerasimovs tilstedeværelse skulle være med til at ændre gangen i krigen, som kunne gå bedre for de russiske tropper, der har forladt områderne omkring hovedstaden Kyiv for uger siden og siden har haft besvær i det østlige og sydlige Ukraine.

I stedet fik den ukrainske modpart nys om topgeneralens visit og satte et angreb i gang.

Det skete mod Skole nummer 12 i Izyum, hvor Rusland har en fremskudt base. Angrebet ramte, præcis som det skulle. Omkring 200 russere anslås omkommet.

Og så begyndte rygterne om, at Valerij Gerasimov skulle været et af ofrene.

Der gik dog ikke længe, før journalister og medier kunne beskrive, at den 66-årige ikke var død, men i stedet var blevet såret i angrebet, hvor mindst en anden russisk general skal have mistet livet.

Rygtet blev dog ikke bekræftet fra officiel side.

Og derfor var der stor usikkerhed om, hvad der egentlig var sket med den prominente general, der har en militær doktrin – Gerasimov-doktrinen – opkaldt efter sig.

Dernæst begyndte ganske detaljerede beskrivelser af situationen at dukke op. En ukrainsk journalist ved navn Victor Kovalenko kunne til sine mere end 30.000 følgere på Twitter fortælle, at Gerasimov var undsluppet det ukrainske angreb med livet i behold. Men nød og næppe.

'General Gerasimov fik et mindre stykke fra en granat i sit højre skinneben, uden at benet brækkede. Kilde: tidligere indenrigsminister i Ukraine Arsen Avakov via hans kilder,' lød det fra journalisten.

Men ifølge flere kilder, som New York Times har talt med, undslap Gerasimov angrebet på Skole nummer 12 i Izyum helt uden at blive skadet.

På tidspunktet for angrebet på skolen var Gerasimov angivelig allerede taget mod Rusland efter flere dages besøg i det østlige Ukraine.

Men selvom Ukraine formentlig ikke fik ram på Gerasimov, der er nummer tre i Rusland efter Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu, så er hans besøg alene et bevis på, at det ikke går, som Putin ønsker.

»Det betyder formentlig, at det ikke går godt for russerne,« siger det amerikanske medlem af Repræsentanternes Hus Jason Crow til New York Times, efter han i sidste havde besøgt Kyiv med Nancy Pelosi.

»De har tusindvis, der er blevet dræbt, moralen er lav, og så er deres offensiv i syd og øst gået i stå,« uddybede han.