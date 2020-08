Billederne af Patricia og Mark McCloskey gik store dele af verden rundt.

Parret fra St. Louis, Missouri, stod udenfor deres hjem. Patricia McCloskey med en pistol i hånden. Mark McCloskey med en halvautomatisk riffel. Alt sammen for at beskytte deres hjem mod en fredelig demonstration lige udenfor.

»Keep on moving, gå et andet sted hen ... forsvind,« råbte parret fra deres villa i det aflukkede overklassekvarter i Central West End i staten Missouris største by.

Sagen fik stor opmærksomhed. Beskyldningerne fløj.

Sådan reagerede det amerikanske ægtepar Mark og Patricia McCloskey, da demonstranterne dukkede op foran deres hus i St. Louis. Foto: DANIEL SHULAR - Reuters Vis mere Sådan reagerede det amerikanske ægtepar Mark og Patricia McCloskey, da demonstranterne dukkede op foran deres hus i St. Louis. Foto: DANIEL SHULAR - Reuters

Natten til tirsdag fik Patricia og Mark McCloskey taletid under førstedagen af det Republikanske partis konvent.

Siddende i deres hjem i St. Louis fortalte de, hvordan de mener, deres personlige sikkerhed er bundet op på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus.

»Det I så skete med os, kan ske for mange af jer,« lød det fra parret.

»Anarki og kaos i vores gader anbefales næsten af Demokraterne,« uddybede de.

Patricia og Mark McCloskey ved deres tale til Republikanernes konvent. Foto: - Vis mere Patricia og Mark McCloskey ved deres tale til Republikanernes konvent. Foto: -

Demonstrationen, der gik forbi deres hjem i slutningen af juni måned, bestod af ca. 300 personer og havde til formål at få borgmesteren i St. Louis afgang i kølvandet på George Floyds død.

Det var her, McCloskey-parret valgte at tage sagen i egen hånd. Med våben i egen hånd.

»Hvis man passer på sig selv, så vil hobe af folk sammen med medierne og Demokraterne forsøge at få jer ned med nakken,« lød det fra parret.

»Trump vil passe på jer. Når vi ikke har grundlæggende sikkerhed i vores nærområder, så falder det hele fra hinanden,« sagde parret, der sluttede med en opfordring til at stemme på Donald Trump til valget 3. november.

»Keep on moving,« røbte ægteparret Mark og Patricia McCloskey, da demonstranterne dukkede op i deres forhave. Foto: DANIEL SHULAR - Reuters Vis mere »Keep on moving,« røbte ægteparret Mark og Patricia McCloskey, da demonstranterne dukkede op i deres forhave. Foto: DANIEL SHULAR - Reuters

McCloskey-parret, der begge er advokater, står fortsat over for en sag, efter de havde sigtet med våben på demonstranterne tilbage i juni.

Parret har samtidig besluttet at rejse en sag mod demonstranterne.