På få timer var hele verden på den anden ende.

Et fly mellem to EU-lande var blevet tvunget til at lande, så 'Europas sidste diktator' kunne få fingre i en enkelt mand.

Og lige pludselig dukkede manden i centrum for det hele op i et stort interview. På hviderussisk stats-tv.

De fleste har nok læst eller hørt hele eller dele af historien om Roman Protasevich. Men lad os gentage det voldsomme drama, der udspillede sig for under to uger siden over det østeuropæiske luftrum.

Et RyanAir-fly lettede 23. maj fra den græske hovedstad, Athen. Endestationen var den litauiske ditto, Vilnius.

Om bord var den kendte hviderussiske journalist og aktivist Roman Protasevich med sin kæreste.

Han har været en torn i øjet på den mangeårige hviderussiske præsident Alexander Lukasjenko siden det præsidentvalg, som Lukasjenko under store beskyldninger om valgsvindel, vandt sidste sommer.

For netop Protasevich var blandt skaberne af oppositionsmediet Nexta, der spredte billeder af regimets valgfusk, hårde angreb på fredelige demonstranter og voldsomme anholdelser i Minsks gader ud til hundredtusindvis af personer i Hviderusland og resten af verden via sociale medier.

Roman Protasevich pænt klædt på under et interview på hviderussisk stats-tv. Foto: ONT TV CHANNEL

23. maj så Alexander Lukasjenko, der kaldes for 'Europas sidste diktator', sit snit, da RyanAir-flyet nåede over hviderussisk luftrum.

Kort efter flyet havde gjort de indledende øvelser til at lande i Vilnius, drejede det hårdt mod højre. Hårdt mod øst.

Ikke længe efter landede RyanAir 4978-flyet med følge af et jagerfly i Minsk 2-lufthavnen. Her gik Roman Protasevich i panik, forlød det fra andre passagerer om bord.

Han vidste godt, hvorfor flyet pludseligt havde ændret rute.

Den rute, som Ryanair-fly 4978 tog søndag. Foto: FLIGHTRADAR24.COM

Han vidste godt, det var på grund af ham.

»Der venter mig dødsstraf i Hviderusland,« fik han sagt, inden han blev ført bort af de hviderussiske myndigheder.

Ikke længe efter fik piben umiddelbart en anden lyd.

En tydeligt kuet Roman Protasevich blev med et frisk, blåt mærke i panden vist frem i en kort video produceret af Lukasjenko-regimet.

Den hviderussiske journalist Raman Pratasevich. Foto: -

Her fortalte han, at han blev behandlet godt. Og desuden kunne han officielt erklære sig skyldig i at have opfordret til voldelige massedemonstrationer i dagene efter valget i august sidste år, hvor hundredtusindvis af hviderussere indtog gaderne i Minsk og andre større byer i det østeuropæiske land.

Men Lukasjenko var tydeligvis ikke tilfreds med det, han havde fået ud af sin fangst.

Han skulle bruges. Udnyttes til regimets fordel.

Som en virkelighedens Peeta Mellark fra 'Hunger Games'-filmene skulle han være billedet på et oprør, som havde skiftet mening, var slået ned, overvundet.

I et omkring 90 minutter langt interview, der blev vist på hviderussisk stats-tv torsdag, blev Roman Protasevich fremstillet i et flot tv-studie, med pænstrøget skjorte og en flot produktion med forskellige lys, der nærmest kunne gøre sig i 'Hvem vil være millionær'.

Her kunne han fortælle, at han blev behandlet godt. Han fortalte også, at han deltog i interviewet af egen fri vilje. Og han indrømmede, at han havde forsøgt at styrte Alexander Lukasjenko.

»Tidligere kritiserede jeg ham (Alexander Lukasjenko, red.), men nu er jeg begyndt at forstå, at han gjorde de rigtige ting, og jeg respekterer ham bestemt,« sagde Protasevich blandt andet.

Men kort inde i interviewet brød Roman Protasevich sammen. Hulkende.

Roman Protasevich brød grædende sammen kort inde i et tv-interview, der blev sendt torsdag aften i Hviderusland. Foto: ONT TV CHANNEL

Han tog hænderne op foran sine egne øjne. Og i et kort øjeblik syntes han at afsløre Lukasjenkos pænt tilrettelagte mediestunt.

Lige over kanten på den ternede skjorte i farveafskygninger mellem rød og lilla kunne man ane dem.

Friske sår på begge håndled. Formentlig der hvor et par håndjern havde siddet ekstra stramt på den politiske fange, der var blevet kidnappet i internationalt luftrum.

Den hviderussiske aktivist og journalist Roman Protasevichs håndled havde tydelige sår, da han torsdag aften optrådte i et tv-interview på hviderussisk stats-tv. Foto: ONT TV CHANNEL

Og Lukasjenkos bluf blev kaldt hurtigt på sociale medier. Også Roman Protasevichs egen far var klar i mælet.

»Jeg kender mig egen søn meget godt, og han ville aldrig sige sådanne ting. De har nedbrudt ham og tvunget ham til at sige det, de havde brug for,« har Roman Protasevichs far fortalt til det franske nyhedsbureau AFP.

Og hos Human Rights Watch er man ikke i tvivl.

»Det her bør være bevis A i en retssag angående tortur og mishandling begået under Lukasjenko,« siger Kenneth Roth, direktør i Human Rights Watch.