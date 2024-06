Omkring seks meter faldt den ned fra et træ.

Lige ned i en enorm presenning, som blev holdt oppe af en forsamling af folk fra politiet, beredskabet og en dyreværnsgruppe.

Det, der faldt ned fra træet, var en sortbjørn.

Samme bjørn, som tirsdag omkring middagstid var dukket op i nærheden af en skole i Camp Hill i den amerikanske delstat Pennsylvania. Det skriver nyhedsbureauet AP og lokalmediet Pennlive.com.

Eleverne og de ansatte på skolen fik besked på at holde sig inden døre, mens dyret strejfede rundt i området.

På et tidspunkt endte sortbjørnen – som ikke vurderes at have været fuldvoksen – med at klatre op i et højt træ, hvor den blev bedøvet, efter brand- og redningsfolk havde brugt en stigevogn til at komme tæt på dyret.

Efterfølgende faldt den søvnige bjørn ned fra sin plads omkring seks meter oppe i træets grene, hvorefter den havnede i en stor presenning, som politiet og flere andre holdt oppe for at sikre, at dyret klarede faldet.

Derefter blev bjørnen flyttet over på en trailer, og ifølge de lokale vildtmyndigheder er det planen, at man vil fragte dyret til statslig jord et andet sted i det centrale Pennsylvania, hvor den kan blive sluppet fri.