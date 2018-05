Kritikere af det ukrainske politis fingerede drab på en journalist kalder stunt for propaganda og patetisk.

Selv om det har vakt glæde, at den fremtrædende russiske journalist Arkadij Babtjenko er i live og ikke dræbt, er det langt fra alle, der forstår behovet for at fingere et drab på Babtjenko.

Journalistorganisationen "Reporters Without Borders" (Journalister uden grænser) er blandt dem, der har fordømt hemmeligholdelsen af, at Babtjenko var i live.

- Det er patetisk og beklageligt, at det ukrainske politi har leget med sandheden, uanset hvad deres motiv har været for dette stunt, siger Christophe Deloire, der leder den fransk baserede journalistiske organisation til nyhedsbureauet AFP.

Onsdag aften kom det frem, at ukrainsk politi havde fingeret drabet på Arkadij Babtjenko.

Det blev afsløret på en dramatisk pressekonference, hvor Babtjenko pludselig dukkede op til hujen og klapsalver.

Her fortalte talsmænd for den ukrainske regering, at drabet på journalisten var iscenesat for at forhindre et virkeligt angreb, som de mente at vide var undervejs.

Aktionen begyndte tirsdag aften, hvor ukrainsk politi meddelte, at Babtjenko var blevet skudt og dræbt i sit hjem i den ukrainske hovedstad, Kijev.

Ukrainsk politi gik så langt som at udsende et foto af Babtjenko liggende i en blodpøl og sendte endda også en tegning ud af den formodede gerningsmand.

Efterfølgende klandrede den ukrainske premierminister Rusland for at stå bag drabet. Men i løbet af hele forløbet var Babtjenko holdt skjult og i live.

Maria Zakharova, en talsmand for den russiske udenrigsminister, har kaldt det "godt nyt", at Babtjenko er i live, men også kritiseret Ukraine i skarpe vendinger på Twitter og kaldt stuntet "propaganda".

Babtjenko er en russisk prisvindende journalist, der er flygtet til Ukraine, hvor han nu er bosiddende, fordi han frygtede for sit liv i Rusland.

En kollega til Babtjenko, den russiske undersøgende journalist Andrei Soldatov, er også blandt kritikerne af den ukrainske operation.

- For mig er det at krydse en grænse i stor stil. Babtjenko er en journalist ikke en politimand, og en del af vores job er tillid, hvad end Trump og Putin siger om falske nyheder, skriver han på Twitter.