Fem personer, herunder en pige på blot ti år, er blevet såret i et opsigtsvækkende bjørneangreb i en slovakisk by.

Området har nu erklæret undtagelsestilstand, mens man jagter dyret.

Det skriver The Guardian og Sky News.

Det er samtidig det andet bjørneangreb inden for få dage i området.

I sidste uge endte en kvinde og en mand fra Belarus med at blive jagtet af en bjørn, mens de var på vandretur i bjergkæden Nedre Tatra, der ligger i det nordlige Slovakiet.

Ifølge bjergredningstjenesten endte de to med at flygte i hver deres retning.

Og bjørnen satte efter kvinden.

Den 31-årige kvinde blev senere fundet død for foden af en bjergskråning.

De slovakiske myndigheder oplyste ifølge The Guardian mandag, at de foreløbige undersøgelser indikerer, at kvinden døde som følge af at være faldet ned ad klippen under sin flugt – og ikke som følge af et angreb fra bjørnen.

Blot få dage senere – i søndags – fandt et andet bjørneangreb sted i samme område.

Der dukkede en bjørn pludselig op i byen Liptovský Mikuláš, og fem mennesker kom til skade i forbindelse med mødet med bjørnen.

En pige på ti år, en mand på 32, en kvinde på 49, en kvinde på 58 og mand på 72 fik alle snitsår og bid under bjørneangrebet, oplyser det lokale bystyre i et opslag på Facebook.

»Alle blev udskrevet til behandling i hjemmet,« lyder det.

»Byen Liptovský Mikuláš erklærer undtagelsestilstand på grund af tilstedeværelsen af brune bjørne og beder indbyggerne om ikke at bevæge sig uden for boligområder, især i morgen- og aftentimerne,« lød det søndag i et andet opslag om sagen.

Mandag kunne bystyret oplyse, at bjørnen endnu ikke var fundet, mens seks bevæbnede patruljer var i gang med at gennemsøge området, ligesom også en drone med termisk nattesyn er sendt i luften, og fotofælder er blevet sat op.

Bjørnen tilbragte i alt 20 minutter i byen, før den vendte tilbage til skoven i nærheden.

Det lokale politi har fået ordre på at skyde bjørnen, hvis den bliver spottet, og forhindre »at den kommer ind i beboede områder«.

Derudover oplyser myndighederne ifølge The Guardian, at et par, der var ude med deres barn i barnevogn i søndag, var »heldige at slippe uskadte«.