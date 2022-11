Lyt til artiklen

Hvad der skulle have været en rolig vennetur til Istanbul, tog søndag aften en voldsom drejning.

For blot 600 meter fra Christoffer Lilleholt og hans venners lejlighed skete en eksplosion på den travle handelsgade Istiklal tæt på den centrale Taksim-pladsen.

»Jeg stod og drak en kop kaffe og pludselig kom ambulancerne drønende ned af gågaden med, hvad der føltes som 40 kilometer i timen,« siger han, da B.T. fanger ham på telefonen kort tid efter hændelsen.

Eksplosionen skete klokken 16.20 lokal tid, men kun en halv time før befandt Christoffer sig ved pladsen. Men han gik videre og var derfor et godt stykke væk, da eksplosionen skete.

Christoffer Lilleholt (V) er til dagligt beskæftigelsesrådmand for Venstre i Odense.

En eksplosion, der ifølge den tyrkiske præsident Erdogan er endt med at koste mindst seks personer livet og har såret yderligere 53 personer.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har landets vicepræsident oplyst, at eksplosionen blev udløst af en selvmordbomber.

»Det er mærkeligt at tænke på, at jeg har været så tæt på,« fortæller Christan Lilleholt, der dog hverken så eller hørte eksplosionen.

Christoffer Lilleholt forklarer, at stemningen skiftede og flere begyndte at kigge i deres telefoner, da ambulancerne kom kørende.

»Der opstod en mærkelig, kaotisk stemning, hvor halvdelen af dem, jeg mødte var forvildet og den anden halvdel gik videre, som om intet var hændt,« siger Christian Lilleholt.

Politiet og redningsfartøjer strømmede til, og derfor valgte Christian Lilleholt at søge ned mod havnen, hvor han fandt en restaurant. Her holdt han sig opdateret og forsøgte at få kontakt til sine venner.

De syv venner blev efterfølgende genforenet, og de har besluttet sig for at tage ud at sejle i aften for få noget mad og komme væk fra byen.

»Meget af byen er lukket ned, og der er en betuttet stemning,« tilføjer han.

Politi og redning er massivt til stede i gaderne nær Taksim-pladsen i Istanbul.

Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere, der befinder sig i Istanbul, til at kontakte pårørende og fortælle, at de er i sikkerhed. Desuden opfordres alle til at følge de tyrkiske myndigheders anvisninger.

Christoffer rejser hjem mandag sammen med sine venner, men understreger, at han trods omstændighederne føler sig tryg ved at være i byen.