Torsdag aften stoppede millioner af borgere i New York op og rettede blikket mod himlen, der burde være sort som en ravn.

Pludselig buldrede og bragede det i det fjerne og med ét blev himlen farvet i en skarp blå farve, der mindede mere om lyset på en natklub end en aftenhimmel i december.

Årsagen til det opsigtsvækkende syn viste sig hurtigt at være en eksplosion i en forstad til New York.

»Lysene, i har set i byen, stammer fra en eksplosion på kraftværket Con Ed i Queens. Branden er under kontrol,« lød det på politiets officielle twitter-profil.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2018

De sociale medier kogte over torsdag aften, da himlen over New York pludselig lyste op i klare blå farver Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere De sociale medier kogte over torsdag aften, da himlen over New York pludselig lyste op i klare blå farver Foto: SOCIAL MEDIA

Eksplosionen skete omkring klokken 21 lokal tid. En time senere var den efterfølgende brand under kontrol, oplyste politiet.

Ifølge amerikanske medier var det en teknisk fejl, der var årsag til uheldet.

Eksplosionen førte til strømafbrydelser i de omkringliggende boligområder, og lufthavnen La Guardia måtte holde alle fly på jorden i 30 minutter.

Ingen kom til skade i forbindelse med eksplosionen, der farvede himlen over New York blå i et par minutter.

The video near Queens shows an explosion like fire, which is the most likely reason for the blue light over Manhattan, New York.



Local media say authorities investigate whether it is a transformer pic.twitter.com/s0JfGBQjhO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 28, 2018