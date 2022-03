Billedet af den højgravide kvinde dukkede op onsdag. De blodige plamager er især iøjnefaldende i venstre side af hendes ansigt og på hendes næse.

»En såret, gravid kvinde går ned ad trapperne på et hospital for fødende, efter at det er blevet bombet i Mariupol, Ukraine,« som den kortfattede tekst lyder hos eksempelvis det internationale billedbureau AP.

Hendes navn er Marianna Podgurskaya.

Og hun er nu blevet den ultimative hovedperson i fortællingen om, hvad der skete ved børnehospitalet i den ukrainske havneby onsdag, hvor tre blev dræbt og 17 såret efter et russisk angreb, ifølge lokale myndigheder.

Billedet af den højgravide ukrainske kvinde fra hospitalet i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet af den højgravide ukrainske kvinde fra hospitalet i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix

Det er hun, fordi flere repræsentanter for det officielle Rusland mener, at den højgravide kvinde er selve beviset på, at bombningen faktisk var »fake« og iscenesat af Ukraine selv.

De russiske forklaringer er siden fra flere sider omvendt blevet afvist og pillet fra hinanden – blandt andet har den britiske minister for kultur, medier og sport, Nadine Dorries, kaldt de russiske anklager om fake news for … fake news.

Først kigger vi på, hvordan man fra russisk side har versioneret historien om bombningen af børnehospitalet i Mariupol.

Det begyndte med, at udenrigsminister Sergej Lavorov i forbindelse med torsdagens topmøde med sin ukrainske modpart, Dmytro Kuleba, fortalte, at hospitalsbygningerne ikke længere var i brug. I stedet var stedet blevet overtaget af den ultraradikale ukrainske Azov-bataljon.

Flere evakueres fra hospitalet, viser billeder fra stedet. Foto: HANDOUT Vis mere Flere evakueres fra hospitalet, viser billeder fra stedet. Foto: HANDOUT

»Alle de kvinder, der stod foran at skulle føde, er blevet jaget ud. Det er ikke første gang, vi ser patetiske ramaskrig om såkaldte grusomheder begået af det russiske militær. Desværre bliver den anden side af historien aldrig hørt,« forklarede Sergej Lavrov og antydede indirekte, at hospitalet rent faktisk kunne være et militært mål.

Også Igor Konasjenkov, talsmand for det russiske forsvarsministerium, nævnte siden, at ukrainske »nationalister« siden februar har kontrolleret børnehospitalet. Og understregede ligeledes, at der slet ikke var gravide kvinder på hospitalet – som det jo ellers har fremgået af billeder fra ødelæggelserne.

»Det luftangreb, som skulle have fundet sted, er en totalt iscenesat provokation for at vedligeholde en antirussisk hype over for et vestligt publikum,« sagde han og redegjorde videre for, at ukrainsk militær selv skulle have udløst eksplosionerne ved hjælp af to bomber:

»Skaderne udenfor og indenfor kan måske narre et ikkeprofessionelt publikum i Europa og USA, som har været målgruppe for hele forestillingen. Men de kan ikke narre eksperterne.«

En anden gravid kvinde bæres ud af fra det ødelagte hospital. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere En anden gravid kvinde bæres ud af fra det ødelagte hospital. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix

Den russiske ambassade i Storbritannien tog skridtet videre. Og det var herfra, at Marianna Podgurskaya i flere tweets blev bragt i spil. Og der blev sat flere ord på den påståede »forestilling«, som bombningen fra et russiske synspunkt skulle have været.

»Det er helt sikkert den gravide skønhedsblogger Marianna Podgurskaya, der faktisk spiller rollerne som begge de gravide kvinder på billederne,« lød det torsdag, hvor der blev refereret til et andet billede af en gravid kvinde, der liggende på en båre blev hjulpet ud fra hospitalet (se det herover).

Det lød også fra ambassaden om Marianna Podgurskaya, at »hun har noget meget realistisk makeup på. Hun gør det også godt med sin skønhedsblog,« mens den pågældende fotograf også blev mistænkeliggjort:

»Det første foto blev faktisk taget af den dygtige propagandafotograf Evgenyi Maloletka frem for af redningsarbejdere eller vidner, som man kunne forvente,« lød det også.

Striben af tweets blev dog hurtigt fjernet. Af Twitter selv. Til BBC lød forklaringen, at russerne overtrådte regler »relateret til fornægtelse af voldsomme begivenheder«.

Og flere af de russiske påstande er siden blevet afvist af undersøgende og faktatjekkende journalister.

Først og fremmest viser et tjek af Marianna Podgurskayas Instagram-profil, hvordan hun gennem flere måneder har delt billeder, hvorpå hun er (mere og mere) gravid. Altså en ganske plausibel forklaring på, hvorfor hun befandt sig på hospitalets fødselsgang – og på Twitter har den ukrainske journalist Olga Tokariuk desuden fredag skrevet, at Marianna Podgurskaya torsdag fødte en pige.

BBCs Shayan Sardarizadeh, der skriver om disinformation og konspirationsteorier, har på Twitter videre påpeget, at børnehospitalet inden for den sidste uge på Facebook har skrevet, at man har manglet brændstof for fortsat at kunne holde stedet kørende. Altså en indikation på, at hospitalet stadig har fungeret som hospital og ikke siden februar været styret af ukrainsk militær.

Marianna Podgurskaya. Foto: Evgenyi Maloletka Vis mere Marianna Podgurskaya. Foto: Evgenyi Maloletka

Den anden gravide – og unavngivne – kvinde. Foto: Evgenyi Maloletka Vis mere Den anden gravide – og unavngivne – kvinde. Foto: Evgenyi Maloletka

Samme Shayan Sardarizadeh har ligeledes på baggrund af højopløselige billeder afvist, at Marianna Podgurskaya skulle have ageret skuespiller og have udfyldt rollen som begge gravide kvinder, der har optrådt på fotos fra børnehospitalet. Det samme lyder på fra Eliot Higgins, der står bag det undersøgende medie Bellingcat. Se højopløselige nærbilleder af de to gravide kvinder herover.

Oleksandra Matviichuk, leder af det ukrainske center for borgerrettigheder, har på Twitter fortalt, at Marianna Podgurskaya på grund af de russiske påstande har været udsat for »mobning« af russere på Instagram.

»Hvis du vil skrive et par støttende ord til hende i stedet, vil det være det rettet af gøre. Vi skal nok sørge for, at hun får dem,« lyder det.