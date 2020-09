Historien viser, at det ikke er unormalt at forsvinde fra jordens overflade, hvis du på den ene eller anden måde gør dig uvenner med det kinesiske diktatur.

Og præcis det samme frygtede den australske journalist Bill Birtles, da han i onsdags drak drinks med nogle venner i Beijing.

Pludselig bankede det nemlig på døren, og da Birtles åbnede den, kunne journalisten hurtigt konstatere, at han nu stod i en af de situationer, som han så ofte har beskrevet gennem sit arbejde.

Bag ved døren stod der nemlig ikke én, men syv kinesiske politibetjente.

»Du må ikke forlade landet, og i morgen har vi nogle spørgsmål til dig omkring en sag om landets sikkerhed,« lød beskeden fra det talstærke politi.

Det skriver ABC, hvor Birtles selv er ansat som journalist i Kina.

Journalisten kunne godt mærke, at noget var, som det ikke skulle være, så han tog kontakt til den australske ambassade i den kinesiske hovedstad.

»På den ene side er det vigtigt nok for dem, at de dukker op til min hoveddør ved midnat med syv folk, der fortæller mig, at jeg er involveret i en sag om landets sikkerhed, og på den anden side siger de: 'Hey, vi vil ringe i morgen eftermiddag for at organisere en snak,« fortæller Birtles.

Ambassaden og Birtles besluttede i samarbejde, at de ikke ville tage nogen chancer, så han blev hentet og kørt til ambassadens residens, hvor han kunne overnatte de efterfølgende dage.

Som aftalt blev journalisten dagen efter kontaktet af de kinesiske myndigheder, og sammen med de australske myndigheder lavede de en aftale om, at Birtles skulle 'afhøres', men at han godt måtte forlade landet efterfølgende.

Og det blev han så i søndags.

»Jeg følte, at jeg pludselig utilsigtet var blevet en bonde i en slags diplomatisk strid,« siger Birtles til ABC.

Sagen er nemlig den, at det diplomatiske forhold mellem Kina og Australien mildest talt har været betændt den seneste tid på grund af blandt andet uenigheder om handelsforholdet og coronavirus.

Derudover er flere australske statsborgere tilbageholdt i Kina.

Ud over Birtles skulle også Michael Smith, som er korrespondent for Australian Financial Review, lige pludselig afhøres af det kinesiske politi, og derfor tog de australske myndigheder konsekvensen mandag.

Her blev begge journalister fløjet ud af Kina i selskab med australske diplomater.

Journalisterne blev i lufthavnen modtaget af australsk presse, og her lød spørgsmålet først og fremmest:

»Følte du dig truet på noget tidspunkt, du var derovre?«

Til det svarede Michael Smith:

»En lille smule, ja. Det var en kompliceret oplevelse, men det er dejligt at være hjemme.«

Q: Did you feel threatened at any point?

Birtles: I'll talk about it later, but it's just good to be home.



Australia's last 2 reporters in China @billbirtles and @MikeSmithAFR have returned home as tensions between the 2 countries worsen. More @business: https://t.co/u4IxDir6F5 pic.twitter.com/kmLvAD24q5 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 8, 2020

Birtles har senere fortalt, at han i afhøringen blev spurgt ind til den profilerede australske nyhedsvært Cheng Lei, som har arbejdet for den engelsksprogede statslige tv-kanal CTGN i Kina i otte år, og som er blevet tilbageholdt af de kinesiske myndigheder.

Hun er placeret 'under overvågning i en udvalgt bolig' uden at være officielt sigtet eller anholdt – og uden at der er givet en grund.