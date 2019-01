En 21-årig mand pløjede nytårsaften en lille varevogn ind i en menneskemængde i Harajuku, Japan. Ni meldes såret efter angrebet.

Gerningsmanden, der skulle hedde Kazuhiro Kusakabe, er blevet pågrebet af politiet. Han forklarede først til politiet, at han havde udført et terrorangreb, men har siden ændret forklaring.

Nu skal manden, der kommer fra Osaka, i stedet have fortalt myndighederne, at han udførte den grusomme handling som en form for aktion imod dødsstraf, skriver det lokale medie NHK.

Om det er en helt generel protest imod dødsstraf eller mod en konkret henrettelse, vides endnu ikke, skriver BBC.

Fodgængere går fordbi det område, hvor en 21-årig mand kort efter midnat pløjede ind i en menneskemængde i Harajuku, Japan. Foto: KIM KYUNG-HOON

Ni mennesker er bragt til hospitalet efter angrebet.

Otte af ofrene kom til skade, da de blev påkørt af varevognen.

Det sidste offer pådrog sig skader, fordi gerningsmanden gik til angreb på ham, kort efter han var steget ud af den bil, han netop havde pløjet de otte fodgængere ned med.

Angrebet skete i Harajukus mode-distrikt kort efter midnat. Gaden var fuldstædig proppet med mennesker, som var på vej til nytårsbøn lige i nærheden.