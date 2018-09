Den amerikanske regering vil lukke PLO's kontor i Washington, D.C., oplyser PLO selv.

Washington, D.C.. Regeringen i USA har besluttet at lukke Den Palæstinensiske Befrielsesorganisations (PLO) kontor i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C.

Det siger PLO's generalsekretær, Saeb Erekat, i en udtalelse. Den amerikanske avis Wall Street Journal har natten til mandag skrevet, at regeringen i USA vil offentliggøre beslutningen mandag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er blevet notificeret af en embedsmand fra USA om beslutningen om at lukke den palæstinensiske mission i USA, siger Saeb Erekat ifølge AFP i udtalelsen.

- Dette er endnu en bekræftelse af Trump-regeringens politik om kollektivt at straffe det palæstinensiske folk ved at fjerne den økonomiske støtte til humanitær hjælp herunder sundhedsydelser og uddannelse.

På hjemmesiden for den palæstinensiske mission i USA siger Hanan Ashraw, der er medlem af PLO's styrekomité, at der er tale om afpresning.

- Det er ironisk, at USA straffer PLO, det palæstinensiske folks repræsentant og den største politiske institution, som har udvist vilje til at nå en politisk og juridisk enighed om det palæstinensiske spørgsmål, og som har indgået i forhandlinger med den ene amerikanske regering efter den anden i årtier.

- Det er ekstremt ondskabsfuldt og hævngerrigt at fortsætte med at angribe det palæstinensiske folk ved at nægte dem rettigheder, give deres land og retmæssige hovedstad Jerusalem væk og trække støtten til UNRWA (FN's organisation for palæstinensiske flygtninge, red.), siger han.

/ritzau/