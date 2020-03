'Det er den her slags kreativ tænkning, vi har brug for i dag'.

Sådan lyder blot én af de mange kommentarer, som et plejehjem i Storbritannien har modtaget, efter de i sidste uge delte en video, hvor man kan se et af de påfund, de har fundet på for at underholde dets ældre beboere.

For i Storbritannien - som i Danmark og mange andre lande - må folk ikke længere besøge deres ældre familiemedlemmer eller venner, da de er særligt udsatte for coronavirus.

Flere af de ældre beboere på plejehjem har derfor ikke besøg at se frem til - og af den grund har plejehjemmet Bryn Celyn Care Home i Wales tænkt kreativt for at finde på nye måder at underholde beboerne på.

De ansatte på plejehjemmet besluttede sig i torsdags for at opføre spillet 'Hungry Hungry Hippo' - hvor man normalt skal opsnappe så mange glaskugler som muligt med den flodhest, man styrer i spillet - i en noget større størrelse.

På plejehjemmet var flodhestene skiftet ud med kasser, som de ældre beboere kunne styre hen over gulvet, mens de blev skubbet rundt af de ansatte, så de kunne 'opsnappe' de farverige bolde, der var blevet sluppet løs.

Efterfølgende delte plejehjemmet en videobid fra legen på sin Facebook-side, og siden er påfundet blevet hyldet:

'Åh wow! Det løftede mig helt op at se al den glæde. Grinene og latteren fra damerne er vidunderlig at høre,' skriver en bruger, mens en anden skriver:

'Det er den her slags kreativ tænkning, vi har brug for i dag.'

'Fantastisk. Det er sådan en god idé', skriver en tredje, mens en fjerde skriver:

'Sødt. Det må jeg forsøge at prøve engang. Det bidrager med noget sjovt, mens verden er så skør'.

Plejehjemmets opslag med videoen er siden i torsdags blevet delt mere end 21.000 gange.