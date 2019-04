Der er nok ikke mange, der vil huske den forhenværende Playboy-model Jenny McCartys roller i film som 'Scary Movie 3' og 'Scream 3'. Men måske vil Jim Carreys eks-kæreste blive husket som kvinden, der var med til at starte en verdensomsændende epidemi og dermed dræbe millioner.

»Ja, når det sker, så må vi endelig huske at takke Jenny McCarthy.«

Sådan skriver den amerikanske videnskabsjournalist James Poniewozik sarkastisk i Time Magazine, og han fortsætter:

»McCarthy er farlig, fordi mange lytter til hende.«

Jenny McCarthys forhenværende kæreste Jim Carrey var med til at sprede de uvidenskabelige rygter om sammenhæng imellem vaccinationer og sygdomme som autisme. Foto: Charley Gallay - Reuters Vis mere Jenny McCarthys forhenværende kæreste Jim Carrey var med til at sprede de uvidenskabelige rygter om sammenhæng imellem vaccinationer og sygdomme som autisme. Foto: Charley Gallay - Reuters

I starten af marts offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) deres årlige liste over de 10 største nuværende trusler imod klodens sikkerhed.

Og iblandt andre gyser-fremkaldende farer som ebola og global opvarmning dukker den såkaldte 'Vaccine hesitancy' (vaccine-tøven) op.

Denne tøven over for vaccination imod alt fra mæslinger til kopper begyndte helt tilbage i det forrige århundrede.

Men efter en stille periode i starten af det nye årtusind, hvor fornuften og videnskaben igen var med til næsten at eliminere tidligere livstruende sygdomme, var den amerikanske skuespillerinde og tidligere Playboy-model med til at puste til ilden og på ny starte den verdensopspændende debat, der ifølge Times James Poniewozik blot spreder 'uvidenhed og unødvendig frygt'.

Jenny McCarthy startede sin karriere som Playboy model. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Jenny McCarthy startede sin karriere som Playboy model. Foto: VALERIE MACON - AFP

»Jenny McCarthy har omend indirekte forårsaget sygdom og død over hele verden. Hun er en af de mest synlige personer i forbindelse med den nye bølge af misinformation imod vaccinationer, » siger Katrina van den Heuvel, der er chefredaktør for The Nation og samtidig medlem af den indflydelsesrige amerikanske tænketank Council on Foreign Relations.

I 2007 udgav Jenny McCarthy, der på det tidspunkt var kæreste med komikeren Jim Carrey, bogen 'Louder Than Words'. Heri påstod McCarthy ikke alene, at hun havde kureret sin søns autisme. Den tidligere model forklarede også, at sygdommen var opstået som følge af sønnens vaccinationer.

Som stjernegæst på Oprah Winfreys talkshow, der dengang var USAs mest populære, spredte Jenny McCarthy påstanden til forældre over hele USA og over hele kloden.

Ifølge avisen Washington Post har andre kendisser som Larry King, Robert Kennedy Jr. og sågar Robert De Niro siden dengang også været med til at sprede rygtet om en falsk sammenhæng imellem vaccinationer og autisme og andre sygdomme.

Robert De Niro har også en autistisk søn. I dag afviser ´Taxi Driver'-stjernen dog, at der skulle være nogen forbindelse imellem vaccinationer og den slags sygdommer.. Foto: MARK RALSTON - AFP Vis mere Robert De Niro har også en autistisk søn. I dag afviser ´Taxi Driver'-stjernen dog, at der skulle være nogen forbindelse imellem vaccinationer og den slags sygdommer.. Foto: MARK RALSTON - AFP

Og selvom både Robert De Niro, Robert Kennedy Jr. og Oprah Winfrey siden dengang har trukket deres uvidenskabelige påstande i land, så er det for sent.

»Folk tror på deres idoler, og derfor kan de være katastrofalt, når en person som Jenny McCarthy blander sig i en så vigtig debat på så uinformeret grundlag,« siger Katrina van den Heuvel.

I løbet af de seneste ti år er omfanget af mæslinge-tilfælde på verdensplan steget med 30 procent, men det er ifølge WHOs hjemmeside ikke blot mæslinger, det drejer sig om.

»Læger og sygeplejersker over hele verden rapporterer, at både patienter og forældre også tøver over for HPV-vacciner. Disse er med til at sikre patienten imod kræft i livmoderhalsen. Og uden denne beskyttelse er der fare for, at vi underminerer alle de fremskridt, vi har opnået i løbet af de seneste år,« skriver WHO..

Jenny McCarthy er farlig, siger både journalister og videnskabsmænd Foto: LISA O'CONNOR - AFP Vis mere Jenny McCarthy er farlig, siger både journalister og videnskabsmænd Foto: LISA O'CONNOR - AFP

Og organisationen fortsætter:

»Vaccinationer er den mest effektive måde at forebygge sygdomme. På nuværende tidspunkt forebygges to til tre millioner dødsfald årligt takket være vaccinationer. Og yderligere halvanden million dødsfald kunne forhindres, hvis det globale omfang af vaccinationer forbedres.«

I øjeblikket er Jenny McCarthy dommer i musikprogrammet 'The Masked Singer'. Men da hun for nogle år siden blev blev udvalgt som ny vært for talkshowprogrammet 'The View', var reaktionerne hurtige og voldsomme.

Bl.a. skrev Michael Specter i bladet The New Yorker:

Den amerikanske forlystelsespart Disneyland i California er et af de steder i USA, hvor man har oplevet et stor stigning i antallet af mæslingetilfælde. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP Vis mere Den amerikanske forlystelsespart Disneyland i California er et af de steder i USA, hvor man har oplevet et stor stigning i antallet af mæslingetilfælde. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

»Det er en farlig idé at placere en kvinde som Jenny McCarthy i frontlinjen for et program, der næsten udelukkende ses af andre kvinder. McCarthy har lov til at mene, hvad hun mener. Men videnskaben har forlængst konkluderet, at der ikke er nogen sammenhæng imellem autisme og vaccinationer.«

Jenny McCarthy, der er gift med popsangeren og skuespilleren Donnie Wahlberg (bror til skuespiller og producer Mark Wahlberg), udtaler sig i dag sjældent om sine private, uvidenskabelige overbevisninger.