En 25-årig Playboy-model mistænkes for at stå bag mordet på en 71 år gammel børnepsykolog.

Liget af den dræbte ved navn Thomas Burchard blev fundet den 7. marts i bagagerummet af en efterladt bil i ørkenen nær den amerikanske spilleby Las Vegas.

To uger senere anholdte politiet i samarbejde med FBI den 25-årige Playboy-model Kelsey Turner for at stå bag drabet.

Det oplyste politet i Las Vegas offentligheden om i en skriftlig udtalelse torsdag.

Kelsey Turner har blandt andet optrådt som model i den italienske udgave af Playboy samt i magasinet Maxim.

Ifølge Las Vegas Review-Journal blev den efterladte bil fundet nær indgangen til den populære nationalpark 'Lake Mead National Recreation Area'. Da politiet åbnede bagagerummet, fandt de liget af den 71-årige.

Retsmedicinske undersøgelser viste efterfølgende, at Thomas Burchard fra Salinas i Californien døde af et slag i hovedet.

»Efterforskningen - udført af Las Vegas Politi - har fastslået, at 25-årige Kelsey Turner var involveret i hændelsen,« siger Metropolitan Police Department til Las Vegas Review-Journal.

Politet uddyber ikke, hvad de præcist har sigtet Kelsey Turner for.

Forholdet mellem Playboy-modellen og den dræbte er på nuværende tidspunkt uvist.

Men Kelsey Turners mor har til New York Post udtalt, at hendes datter har kendt den 71-årige i årevis, og at han endda betalte for hendes lejbolig i Salinas, hvor den 25-årige model boede med sin mor og sine børn.

Ifølge det amerikanske medie har en unavngiven kilde fortalt, at Kelsey Turner flyttede til Las Vegas, da den nu dræbte børnepsykolog stoppede med at betale husleje for hende i Californien.

Kilden fortæller derudover, at Burchard var bekymret for den 25-årige Playboy-model, fordi han mente, at hendes kæreste var voldelig.

»Han (kæresten, red.) misbruger hende, og hun har ingen penge,« skulle den 71-årige have sagt til den unavngivne kilde, som endvidere fortæller, at Burchard følte sig ansvarlig og havde dårlig samvittighed over, at han stoppede med at betale Kelsey Turners husleje.

Las Vegas Review-Journal har været i kontakt med Thomas Burchards kæreste, som er dybt chokeret over, at hendes partner gennem mange år er død.

»Hvem, der end har gjort det her, har ingen sjæl, siger hun til avisen.