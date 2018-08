Den tidligere Playboy-model Christina Carlin-Kraft blev onsdag fundet død i sit hjem i Pennsylvania. Hun blev 36 år gammel.

Politiet i byen Ardmore fortæller ifølge BBC, at hun blev fundet på førstesalen ved 21-tiden - og at hun blev erklæret død på stedet.

Dødsårsagen er allerede fastslået. Christina Carlin-Kraft blev kvalt, og politiet har nu sat gang i en drabsefterforskning.

Lejligheden, hun blev fundet dræbt i, tilhører hendes kæreste, der arbejder i den finansielle verden på Wall Street i New York, og som hun ifølge lokalavisen Philadelphia Inquirer skal have været sammen med i flere år.

Det var politiet, der fandt hende. I weekenden havde fotomodellen anmeldt et indbrud og tyveri i lejligheden, og da politiet havde fundet nogle af hendes ejendele, ville de møde op for at levere dem tilbage til hende - men fandt hende altså død.

Overvågningsbilleder fra området viser ifølge politikilder en mand, der forlader lejligheden, både efter indbruddet lørdag og efter drabet onsdag.

Indtil videre er der ingen anholdte i sagen, men politiet leder efter manden på billederne.

En af hendes pårørende, som ikke står frem med navn, fortæller til Philadelphia Inquirer, at Christina Carlin-Kraft var en karismatisk kvinde.

So sorry some scumbag took your life :( RIP beautiful! #ChristinaCarlinKraft #MurderOnTheMainline #PhillyNews Et opslag delt af @ boardwalk_angel den 24. Aug, 2018 kl. 8.38 PDT

»Det er helt uventet, det her. Vi troede aldrig, det kunne ske,« siger slægtningen.

36-årige Christina Carlin-Kraft stammede fra New Jersey og havde foruden Playboy haft modeljobs for Vanity Fair, Maxim og L'Oréal.

Hun skabte tilbage i 2016 overskrifter, da hun var i retten for at have slået en restaurantchef i New York efter et skænderi om regningen. Anklagemyndigheden endte med at opgive tiltalen mod hende, mod at hun de kommende seks måneder holdt sig på den rette side af loven.

Efter retssagen levede hun et relativt skærmet liv og poserede sidste gang for Playboy i 2009.

Ved siden af jobbet som model arbejdede hun også som interiørdesigner.