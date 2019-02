Man ser ofte USA's præsident Donald Trump i medierne, hvor han er særligt glad for at gå til angreb på dem, som betvivler ham. Men nu startes der faktisk en undersøgelse, som kan give ham medvind i de sejl.

Det sker efter at tidligere FBI-chef Andrew Mccabe deltog i 'The 60 Minutes Show' som blev bragt på CBS News i søndags.

Her fortæller han om en samtale tilbage fra 2017, hvor man overvejede en mikrofon-aflytning fra Det Hvide Hus og at stille mistillid til den amerikanske præsident.

Det har nu fået senator Lindsay Graham til at forlange, at man undersøger, om nogle rent faktisk forsøgte at få sparket Trump ud af det ovale kontor.

Trump har været en særlig aktiv præsident på Twitter, hvor at han er gået til angreb på modkandidater og den amerikanske presse for at føre 'Fake News'. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Trump har været en særlig aktiv præsident på Twitter, hvor at han er gået til angreb på modkandidater og den amerikanske presse for at føre 'Fake News'. Foto: JIM LO SCALZO

I interviewet fortæller den tidligere FBI-chef, at flere rejste en bekymring over Præsident Trumps arbejde. Flere af hans handlinger gav FBI årsager til at undersøge hans forbindelser til Rusland.

Et stærkt eksempel er, at den russiske præsident Vladimir Putin havde fortalt Trump, at Nordkorea ikke var stærke nok til at ramme USA.

Men amerikanske efterretningsfolk advarede Trump om, at Nordkorea altså kunne ramme USA med balistiske missiler, hvis de ville.

Trump svarede angiveligt, 'Jeg er ligeglad. Jeg tror på Putin'.

Andrew McCabe var stedfortrædende direktør for FBI fra februar 2016 til januar 2018. Foto: Aaron Bernstein Vis mere Andrew McCabe var stedfortrædende direktør for FBI fra februar 2016 til januar 2018. Foto: Aaron Bernstein

I maj 2017 fyrede Donald Trump FBI-direktøren James Comey. Trump har efterfølgende fortalt journalister og russiske diplomater, at Comey blev fyret blandt andet på grund af hans undersøgelse af præsidenten og hans forbindelser til Rusland.

Og det var efter denne fyring, Rod Rosenstein, som blev valgt som United States viceadvokat af Trump, skulle have kommet med en bemærkning om at få rejst the 25th admentment.

Hvad er d. 25th admendment? Klausulen indeholder en fjernelse af præsidenten, hvis han dømmes ikke-godkendt til at sidde i det ovale kontor. Hans forpligtelser bliver videregivet til vice-præsidenten. Hvis man skal aktivere den relevante sektion af den 25th admendment, så kræver det godkendelse fra otte af de 15 medlemmer i præsidentens kabinet. Ronald Reagan og George W. Bush brugte begge erkæringen til at midlertidigt bytte magt, da de skulle opereres.

Rosenstein spekulerede i, hvor mange fra Trumps kabinet der mon ville støtte indsatsen, hvis at man foreslog at få fjernet præsidenten.

Mccabe fortæller, at Mr. Rosenstein åbent 'talte stemmer eller mulige stemmer'.

Rod Rosenstein har været stedfortrædende advokat genersal siden 2017. Foto: Leah Millis Vis mere Rod Rosenstein har været stedfortrædende advokat genersal siden 2017. Foto: Leah Millis

Men Mr. Rosenstein benægter klart at have diskuteret at bruge klausulen for at fjerne Trump. Han fastholder, at der var ingen grund til at påberåbe den.

Han bliver også beskyldt for, at han skulle have tilbudt at bære en mikrofon ind i Det Hvide Hus og hemmeligt optage Trump. Her skulle de afsløre detaljer om et muligt samarbejde mellem præsidentens kampagne-hold og Rusland.

Men også her benægter viceadvokaten, og kalder beskyldningerne for upræcise og faktuelt forkerte.

Hvem, der har ret i denne sag, det vil undersøgelsen være med til at fastslå. Men en ting er helt sikkert, befolkningen skal nok få en reaktion fra Donald Trump.