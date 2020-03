Det østrigske skiparadis Ischgl i Tyrol betragtes som en af hovedkilderne til coronaepidemien i store dele af Europa – inklusive her i Danmark.

Nu kan den østrigske provins selv blive ramt af en alvorlig lavine – men af en helt anden slags.

Den østrigske forening for forbrugerbeskyttelse (VSV) er netop gået i gang med at forberede et massesøgsmål mod myndighederne i Tyrol. De anklages for at have reageret alt for sent på de alarmerende coronameldinger, der begyndte at indløbe fra nær og fjern.

Island slog alarm 5. marts og erklærede det østrigske skiparadis for et risikoområde og krævede, at alle hjemvendte gik i hjemmekarantæne, efter at test havde vist, at flere turister var kommet hjem derfra med coronavirus. Først otte dage senere blev Ischgl lukket ned.

Ischgl blev først lukket ned 13. marts. Foto: JAKOB GRUBER Vis mere Ischgl blev først lukket ned 13. marts. Foto: JAKOB GRUBER

Det skriver Deutsche Welle og Bild.

Interessen for massesøgsmålet er stor blandt de mange, som vendte hjem fra en skitur med feber, tør hoste og åndedrætsbesvær. Meget stor.

På blot to dage har omkring 400 skiturister, som kom hjem med coronavirus, meldt sig under fanerne.

Blev du smittet med coronavirus under en skiferie i Ischgl, og overvejer du at gå med i massesøgsmålet? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk.

VSV forsøgte i første omgang at rejse sag mod Tyrols guvernør, Günther Platter, Ischgls borgmester, skiliftselskaberne og en stribe embedsmænd ved hjælp af beviser fra mediernes dækning af, hvordan de lokale myndigheder i ubegribelig lang tid sad på hænderne og gjorde ingenting trods de mange meldinger om smitte i Ischgl.

Men det afviste anklageren. Derfor lægger VSV nu op til massesøgsmålet.

Ved hjælp af vidnesbyrd fra de mange smittede skiturister håber foreningen at kunne bevise, at lukningen af skisportsstederne helt bevidst blev forhalet, så de kunne fortsætte med at tjene penge. Først 13. marts blev det østrigske skisportssted lukket ned.

B.T. har talt med flere danskere, som blev smittet i den populære skisportsby Ischgl, som ynder at kalde sig 'Alpernes Ibiza'. En af dem er Jenni Carlend fra Herlev.

Screenshot fra videoen, som Jenni optog, da hun var på afterski-baren Kitzloch. Foto: Privatfoto Vis mere Screenshot fra videoen, som Jenni optog, da hun var på afterski-baren Kitzloch. Foto: Privatfoto

»Jeg besvimede kort i nat og er meget træt. Har jeg været aktiv i 15 minutter, skal jeg ligge ned,« sagde hun til B.T., efter at hun var kommet hjem og blev testet positiv for coronavirus.

Jenni Carlend er overbevist om, at det var på den populære restaurant og bar Kitzloch i Ischgl, hun blev smittet. I så fald er hun bestemt ikke den eneste.

En 36-årig bartender på Kitzloch fik virussen, og inden længe var kollegerne og stribevis af afterskigæster også blevet smittet.

Hvornår massesøgsmålet bliver bragt for retten, og hvad kravet mod Tyrol bliver, står endnu uklart.