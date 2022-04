Hun er den mystiske kvinde i Putins liv og mistænkt for at skjule hans personlige formue.

Alligevel er Alina Kabajeva ikke ramt af Vestens sanktioner.

Ja, faktisk står den nu 39-årige olympiske guldvinder slet ikke på listen over personer, som er i bad standing efter Ruslands invasion af Ukraine.

Avisen Wall Street Journal har i en længere artikel om den tidligere russiske elitegymnast set nærmere på Alina Kabajeva og hendes forhold til Putin. Og ikke mindst på hendes rolle i at skjule den personlige formue, som den russiske præsident menes at have stukket til side i udlandet.

Alina Kabayeva menes at være Putins nuværende kæreste eller kone. Parret menes at have flere børn sammen. Alligevel er hun endnu ikke omfattet af Vestens sanktioner. (Arkivfoto) Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/ITAR-

Det er amerikanske embedsmænd, der har udpeget Alina Kabajeva som kvinden i Putins liv og mor til tre af hans børn. Dette er dog aldrig blevet bekræftet af Kreml.

Amerikanerne mener også, at hun hjælper præsidenten med at skjule sine mange penge, så de ikke bliver ramt af sanktionerne.

Indtil videre er Kabajeva selv gået fri af sanktionerne, men det er givet, at hun er et oplagt potentielt sanktionsmål.

Alligevel er det ikke sket endnu.

Kabaeva til OL i 2000. Hun blev af mange omtalt som Ruslands mest fleksible kvinde. Foto: KAZUHIRO NOGI

Planerne ligger klar i skuffen, skriver Wall Street Journal, men amerikanerne tøver.

Embedsmænd udtaler til avisen, at sanktioner mod elskerinden »kan blive opfattet som et så personligt slag for Putin, at det kan forværre forholdet mellem Rusland og USA yderligere.«

Kabajeva menes at leve i skjul i Schweiz, men søndag havde hun en af sine meget sjældne offentlige optrædener, da hun deltog i en gymnastikfestival i Moskva, som er opkaldt efter hende.

Temaet for arrangementet var »Den store fædrelandskrig,« som Anden Verdenskrig kaldes i Rusland.

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 24, 2022

Her blev hun interviewet foran en væg udsmykket med det karakteristiske Z, som er blevet symbolet for støtte til den russiske krigsførelse i Ukraine.

»Denne historie hører ikke fortiden til. Den bliver hos os. Dette er en fejring ikke bare for landet, det er en fejring for alle familier. Hver familie har en historie med krig. Og vi skal ikke på nogen måde glemme det, men vi skal give mindet videre fra generation til generation,« sagde hun, da en russisk sportsavis spurgte om hendes holdning til festivalens tema.

Putin har to voksne døtre med ekskonen Lyudmila. De to døtre er begge blevet omfattet af de sanktioner, som EU og USA har indført efter Ruslands invasion i Ukraine.

Alina Kabajeva har angiveligt fået flere luksusejendomme af Putin. En af dem endda med egen helikopterlandingsplads.

Foto: Giuseppe CACACE

Den berømte systemkritiker Aleksej Navalnyj og hans organisation har også afsløret, at hun har fået et velbetalt job som leder på den statslige mediekoncern.

»Der er ingen tvivl om, at Kabajeva er bedre end de fleste til at hoppe med bold og reb (hun har været en af verdens bedste rytmiske gymnaster, red.) men hun havde ikke været i stand til at lede tv-selskaber og aviser, hvis det ikke havde været for hendes forbindelse til Putin,« sagde Navalnyj i en video kort før sin anholdelse.

Den ukrainske regering har bedt Vesten sætte Kabajeva på sanktionslisterne og beslaglægge hendes ejendomme.

Den amerikanske finansministerium har ifølge Wall Street Journal en sanktionspakke mod Kabajeva klar, men nægter at kommentere sagen over for Wall Street Journal.

