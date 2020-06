Et gadeskilt med "Black Lives Matter Plaza" hænger nu på den plads, der brutalt blev ryddet tidligere på ugen.

Området udenfor Det Hvide Hus, hvor demonstranter har været samlet i over en uge nu i protest mod politivold og drabet på den sorte George Floyd, får nu et nyt navn.

Borgmesteren i Washington DC har besluttet, at området fremover skal hedde Black Lives Matter Plaza.

- Den del af 16th Street foran Det Hvide Hus hedder nu officielt Black Lives Matter Plaza, skriver borgmester Muriel Bowser på Twitter.

Hun deler samtidig en video, der viser kommunalarbejdere sætte et skilt op med det nye navn. Det sker til jubelråb og bifald fra de forsamlede demonstranter.

Det er det samme område, som politiet ryddede på brutal vis mandag, så præsident Donald Trump frit kunne spadsere de få hundrede meter fra Det Hvide Hus og til en brandskadet kirke.

Trump poserede foran St. John's Episcopal Church med en bibel i hånden for fotograferne. Men han udtalte sig ikke, og han bad ikke i kirken.

Politiet brugte tåregas og gummikugler mod fredelige demonstranter for at tvinge dem væk fra området inden præsidentens ankomst.

Omdøbningen af pladsen til Black Lives Matter Plaza ses som en protest imod Trumps hårde respons på demonstrationerne i kølvandet på George Floyds død.

Washington DC er det eneste sted, hvor der ikke er en guvernør, der beslutter, om Nationalgarden skal sættes ind. Her har Trump mulighed for at tage denne beslutning, og han har sat talrige militærpolitifolk ind mod demonstranterne.

Torsdag sagde borgmester Bowser på et pressemøde, at "soldater, der kommer fra andre stater, skal ud af Washington DC".

/ritzau/dpa