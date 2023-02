Lyt til artiklen

Et pizzeria i den amerikanske delstat Ohio har taget alternative – og tilsyneladende upopulære – metoder i brug for at lokke nye ansatte til.

Foran spisestedet Santion's Pizzaria, beliggende i Columbus, Ohio, har ejerne nemlig hængt et skilt op med teksten: 'Vi søger folk, som ikke er dumme'.

Og det har vakt enorm opsigt på sociale medier, hvor debatten buldrer afsted i forhold til, om skiltet er inden for skiven, skriver blandt andre CBS News.

Nogle mener, at 'en ærlig ansættelse altid er det bedste', og at opslaget er morsomt.

Skiltet har vakt enorm opmærksomhed. Foto: Twitter. Vis mere Skiltet har vakt enorm opmærksomhed. Foto: Twitter.

Andre er dog ikke af samme overbevisning.

Ifølge New York Post påpeger flere, at skiltet er nedgørende. En skriver videre, at det faktum, at de søger personale, ikke kommer bag på ham:

'Hvis det er det første indtryk, du får af folk, når du ansætter, skal du ikke brokke dig, når dit personale siger op'.

Pizzeriaets medejer Jayden Donigan medgiver, at skiltet har vakt enorm interesse.

»Det handler om humør mere end noget andet. Det er ikke meningen, det skal ramme eller irritere folk.«

Hun uddyber, at stedet har haft svært ved at finde personale med god arbejdsmoral – og at de blot leder efter pålidelige og punktlige medarbejdere, som »ikke møder på arbejde i sandaler«.

»Vi satte skiltet op, efter folk blev væk fra jobsamtaler og ikke tog arbejdet seriøst, da de havde fået det,« siger Jayden Donigan.

Ifølge CBS News har en kunde skrevet på Facebook, at han bestilte pizza for 110 dollar, som han ville betale ved afhentning. Men han blev væk med vilje på grund af sin utilfredshed med skiltet.

Pizzaraet har svaret igen ved at skrive, at de donerede pizzaen til et nærliggende herberg for hjemløse, der 'glædeligt tog imod maden'.