En pizza med pepperoni.

Det var, hvad en 18-årige amerikaner fra Ohio sidste år blev tvunget til at spise på sin skole. Og nu kræver han en gigantisk sum i erstatning.

Det skriver Dagbladet.

Den 18-årige er nemlig jøde, og ifølge sin tro kan han ikke spise svinekød, som pepperoni er lavet af.

Derfor sagsøger han nu blandt andre sin skole Canton City School District i Ohio. Og det er ikke et beskedent beløb, som teenageren og hans forældre kræver.

I retssagen, som du kan læse om her, kræver de nemlig 13,5 millioner dollar, altså knap 89 millioner kroner, for den ubehagelige oplevelse i skolen.

Ifølge Dagbladet oplyser den 18-årige, at det var i maj sidste år, at han blev tvunget til at spise pizza som straf for ikke at dukke op til vægtløftning i skolen.

Årsagen til udeblivelsen var, at han havde en skulderskade. Men det havde skolens trænere havde tydevis ingen sympati for.

Efter sigende skulle underviserne nemlig have tvunget ham til at spise pizzaen, mens holdkammeraterne skulle løbe rundt i gymnastiksalen med 20 kilo tunge vægte i hænderne.

Desuden hævder den 18-årige, at trænerne truede med at smide ham af fodboldholdet, hvis han ikke gjorde, som de sagde.