En lov, der blev indført i Spanien sidste år, sikrer, at voksne med alvorlige og uhelbredelige sygdomme kan vælge at få en ende på deres liv med aktiv dødshjælp.

Det gjorde den rumænske pistolmand Marin Eugen Sabau brug af, da han blev aflivet, inden en retssag mod ham skulle begynde. Det skriver BBC.

Sabau blev lammet i kroppen, da politiet kom i et skuddrama med ham, efter han var begyndt at skyde mod sine arbejdskammerater.

Den 46-årige Marin Eugen Sabau skød og sårede tre tidligere kolleger og en politimand i den nordøstlige by Tarragona i december sidste år.

Efter at være blevet ramt i rygmarven og blevet delvis lam i kroppen bad han om at få aktiv dødshjælp i stedet for at komme for retten.

Retten opfyldte hans bøn på trods af appeller fra ofrene fra skuddramaet.

Marin Eugen Sabau begyndte at skyde mod sine kolleger i det sikkerhedsfirma, han arbejdede for i december.

Han undslap i første omgang politiet og barrikaderede sig i et hus fyldt med et arsenal af våben.

Efter at have skudt en politimand blev han omringet af sikkerhedsfolk, som skød ham adskillige gange.

Efter episoden måtte han have det ene ben amputeret. Han var desuden blevet lammet og kunne ikke arbejde.

Han sagde selv, at hans skader efterlod ham med kroniske smerter. Det fik myndighederne til at mene, at han var klar til at få aktiv dødshjælp.

Men ofrene for skyderiet var imod den afgørelse. De ønskede, at Sabau kom for retten først.

En ret i Tarragona besluttede imidlertid, at det var Sabaus fundamentale ret at få aktiv dødshjælp.

Det juridiske system havde ingen ret til at gå imod hans ønske.