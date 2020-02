En politistation i New York-bydelen The Bronx blev søndag angrebet af en pistolbevæbnet mand. Det oplyser New York Post.

Ved otte-tiden om morgenen lokal tid stormede han ind på det 41. precinct og åbnede ild.

Manden affyrede adskillige skud i områdte omkring skranken, og derefter gik han hen til område ved siden af skranken og affyrede flere skud. En betjent, lieutenant Jose Gautreaux, blev ramt i overarmen.

Efter at have tømt sit skydevåben for ammunition kastede gerningsmanden sig flat ned på maven og overgav sig. Det fortæller politichef Dermot Shea, der ikke tøver med at kalde pistolmanden for 'en kujon'.

»Jeg vil gerne påpege, at kujonen lagde sig ned med det samme, men kun efter han løb tør for kugler,« siger Dermot Shea ifølge New York Post.

Efter skudopgøret blev pistolmanden overmandet af et stort antal betjente. Efterfølgende blev han kørt på hospitalet til behandling for skader han formentlig pådrog sig, da et stort antal betjente kastede sig over ham.

Udover skyderiet på politistationen er han også mistænkt for at være gerningsmand til et bagholdsangreb lørdag aften mod en betjent, der sad i en politibil. Betjenten blev ramt i kæben og havde kuglen haft en marginalt anden retning, var han blevet ramt i halspulsåren. Begge betjente overlevede angrebene.

Samme gerningsmand blev i 2002 dømt for drabsforsøg, efter en episode hvor han skød en person, kaprede en tilfældig bil, kørte galt og indledte en skudduel med betjente fra New York Police Department.