Pistolbevæbnede mænd har røvet en pakistansk skrædder for mere end 240 stykker tøj inden afslutningen på Eid al-Fitr-ferien, som markerer afslutningen på Ramadanen.

Under røveriet fik hans stab tæsk og blev bundet.

Skrædderen Muhammad Razzaq fortalte nyhedsbureauet AFP fredag, at to bevæbnede mænd sprang ind i hans forretning i Islamabad. De slap væk med 240 færdige, eller næsten færdige, stykker tøj – alle pakistanske nationaldragter.

»Politiet har ikke været i stand til at finde noget spor af de voldelige fyre, som gjorde denne Eid for mig til et mareridt,« siger Razzaq.

Razzaq sidder i sit skrædderi, efter at bevæbnede mænd røvede ham. Foto: AAMIR QURESHI Vis mere Razzaq sidder i sit skrædderi, efter at bevæbnede mænd røvede ham. Foto: AAMIR QURESHI

Det stjålne tøj har en værdi på mere end 720.000 rupees (over 27.000 danske kroner), tilføjede han.

Muslimer over hele verden fejrer Eid al-Fitr ferien med nyt tøj og smykker. For de rige betyder det tusindvis på nyt tøj.

Men selv de fattigste prøver at købe noget nyt til ferien. Skræddersyede stykker tøj er oftest billigere end det tøj, man køber i butikkerne.

Eid-festen begynder enten mandag eller tirsdag. Det afhænger af, hvornår man får øje på den nye måne.

Skrædderen Muhammad Razzaq ses her, efter at to mænd røvede ham. Foto: AAMIR QURESHI Vis mere Skrædderen Muhammad Razzaq ses her, efter at to mænd røvede ham. Foto: AAMIR QURESHI

De fleste hylder i Razzaqs butik var tomme fredag. Han sad helt trøstesløs bag en symaskine.

En af dem, som blev røvet, Salman Ashraf, siger, at røverne var meget aggressive.

»De gav os tæsk, bandt os med reb og bad os om at være stille,« siger han.