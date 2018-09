12 ud af 19 besætningsmedlemmer på et schweizisk skib er blevet taget til fange af pirater.

Lagos. Pirater har lørdag bortført 12 besætningsmedlemmer fra et handelsskib fra det schweiziske shippingselskab Massoel i Guineabugten ud for Nigeria.

Det oplyser Massoel.

Skibet er ifølge Massoel blevet angrebet mellem Port Harcourt og den nigerianske hovedstad, Lagos.

Her gik piraterne om bord på skibet og tog 12 besætningsmedlemmer med sig.

Piraterne har dog ikke bortført hele skibets besætning. Syv om bord undgik at blive gidsler for piraterne.

Massoel har ikke oplyst, hvilken nationalitet de kidnappede besætningsmedlemmer har. Skibet er ifølge Massoel lastet med hvede.

Det er ikke usædvanligt, at pirater kidnapper skibsbesætninger ud for Nigeria og kræver en løsesum. En række udlændinge er de seneste år blevet kidnappet ud for Nigerdeltaet.

- Selskabet arbejder sammen med myndighederne og specialister for at sikre en hurtig og sikker løsladelse af gidslerne, skriver Massoel i en udtalelse.

I udtalelsen står, at skibets præcise placering, da piraterne angreb, var 45 sømil sydvest for øen Bonny.

Schweiz' udenrigsministerium oplyser, at det har fået besked om, at ingen af besætningsmedlemmerne er fra Schweiz.

/ritzau/Reuters