Ni besætningsmedlemmer er blevet kidnappet, efter at pirater har angrebet norsk lastskib ud for Benins kyst.

Et lastskib tilhørende det norske rederi J.J. Ugland er blevet angrebet ud for Benins kyst i det vestlige Afrika.

Ni besætningsmedlemmer er blevet kidnappet. De er alle filippinere, oplyser kommunikationsdirektør i Norsk Rederiforbund Christine Korme til Dagens Næringsliv.

Ifølge rederiet gik pirater om bord på skibet tidligt lørdag morgen, mens det lå til anker ud for kystbyen Cotonou. Skibet, der hedder "Bonita", er 189 meter langt.

J.J. Uglands eget kriseberedskab håndterer situationen og er i kontakt med de relevante myndigheder.

Ifølge Dagens Næringsliv har skibet været i området siden 28. oktober. Den øvrige besætning er blevet afhørt af politiet, som er i gang med efterforskningen af hændelsen.

- Havnemyndighederne i Cotonou beklager at måtte meddele, at der er sket en pirathandling om morgenen lørdag 2. november, hedder det i en udtalelse fra myndighederne i Benin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge havnemyndighederne blev skibet angrebet 15 kilometer uden for indsejlingen til havneområdet. De bortførte personer er kaptajnen og otte fra besætningen. Den øvrige besætning meldes uskadt.

Familierne til besætningen er informeret om situationen og vil løbende blive opdateret, skriver rederiet på sin hjemmeside.

Af hensyn til besætningsmedlemmerne kommer J.J. Ugland ikke med yderligere kommentarer foreløbig.

J.J. Ugland har hovedkontor i havnebyen Grimstad i den sydlige del af Norge.

Angreb på skibe og bortføring af søfolk for at opkræve løsesummer er blevet mere og mere normalt ud for Benins og Nigerias kyst.

Kapringerne skaber store problemer for international skibsfart i området.

/ritzau/NTB